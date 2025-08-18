Liderii europeni intră pe rând la Casa Albă pentru întâlnirea cu Trump

Liderii europeni au început să sosească la Casa Albă, pentru reuniunea multilaterală cu preşedintele american Donald Trump, transmite CNN, care afirmă cele ce urmează.

Primul care a trecut pragul reşedinţei oficiale a fost secretarul general al NATO, Mark Rutte, întâmpinat de şefa Protocolului, Monica Crowley.

Pe lista participanţilor se află preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, premierul britanic Keir Starmer, preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz, premierul italian Giorgia Meloni, preşedintele finlandez Alexander Stubb şi, desigur, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care speră să obţină sprijin consistent din partea Washingtonului.