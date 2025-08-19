Liderii europeni îşi schimbă discursul pentru a nu-l irita pe Trump în dosarul ucrainean

Liderii europeni au început să evite apelurile explicite la „armistiţiu” în Ucraina şi să folosească, în schimb, formulări precum „oprirea masacrelor”, după ce preşedintele american Donald Trump a respins ideea unei simple încetări a focului, scrie AFP, care afirmă cele ce urmează.

Până recent, Bruxelles-ul şi Kievul cereau insistent Moscovei să accepte un armistiţiu, considerând că fără oprirea luptelor nu pot exista negocieri pentru o pace „justă şi durabilă”. Trump a formulat chiar un ultimatum pentru Vladimir Putin să înceteze focul până vinerea trecută, ameninţând cu sancţiuni suplimentare, dar la summitul de la Alaska a anunţat că încetarea focului nu mai este suficientă şi că este nevoie direct de un acord de pace.

În consecinţă, Comisia Europeană şi-a adaptat tonul. „Mesajul nostru este clar: opriţi masacrele! Orice poate opri masacrele este binevenit”, a declarat marţi purtătoarea de cuvânt Arianna Podesta. Ursula von der Leyen a evitat duminică termenul de armistiţiu: „Nu cred că termenul este atât de important (...). Trebuie să oprim masacrele”, a spus şefa executivului comunitar. Preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, a folosit aceeaşi formulă: „Că vorbim despre armistiţiu sau încetare a focului este secundar. Prioritatea este oprirea masacrelor.”

Pe coridoarele instituţiilor europene, schimbarea este explicată prin dorinţa de a nu-l irita pe Trump într-un moment sensibil al negocierilor. Totuşi, nu toţi liderii s-au aliniat: cancelarul german Friedrich Merz a continuat la Washington să insiste pentru o „încetare a focului” ca precondiţie pentru pace, conform sursei citate.

La finalul întâlnirilor de la Casa Albă, Volodimir Zelenski a transmis că şi el lasă în urmă ideea unui armistiţiu: „Nu este nevoie de o pauză în război, ci de o pace reală.”