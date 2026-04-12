Lidia Vadim Tudor acuză Guvernul că întârzie plata concediilor medicale: „Pentru Ucraina se găsesc bani, pentru bolnavi şi mame nu”

A.G.
Politică / 12 aprilie, 14:41

Sursa foto: Facebook / Lidia Vadim Tudor

Sursa foto: Facebook / Lidia Vadim Tudor

Lidia Vadim Tudor a criticat Guvernul într-o postare publicată pe Facebook, acuzând lipsa fondurilor pentru anumite măsuri sociale, în contrast cu sprijinul acordat Ucrainei.

„Pentru Ucraina se găsesc mereu bani. Pentru prima zi a concediului medical în cazul bolnavilor cronici şi al mamelor, nu se găsesc”, a afirmat aceasta în mesajul publicat pe reţeaua de socializare.

Totodată, ea a susţinut că autorităţile „au spus ceva şi acum o dau la întors”, sugerând o schimbare de poziţie a guvernanţilor în ceea ce priveşte această măsură, conform aceleiaşi surse.

Într-un material video care însoţeşte postarea, Lidia Vadim Tudor a declarat că au trecut două luni de când Guvernul ar fi promis adoptarea unei ordonanţe de urgenţă care să prevadă plata primei zile de concediu medical pentru mai multe categorii de pacienţi, însă aceasta nu ar fi fost pusă în aplicare.

Ea a susţinut, în aceeaşi postare, că proiectul ar viza cinci categorii de bolnavi şi a acuzat autorităţile că refuză să îl adopte, în ciuda presiunii publice venite din partea pacienţilor cu boli cronice.

De asemenea, Lidia Vadim Tudor a formulat acuzaţii la adresa lui Ilie Bolojan şi a lui Sorin Grindeanu, acuzând Guvernul că ar direcţiona fonduri către Ucraina şi către cheltuieli militare în detrimentul categoriilor vulnerabile, potrivit sursei citate.

Aceasta a mai afirmat, în aceeaşi postare, că bolnavii cronici, pacienţii internaţi şi mamele ar fi afectaţi de lipsa acestor măsuri şi a calificat situaţia drept „strigătoare la cer”, lansând critici generale la adresa coaliţiei de guvernare.

Afirmaţiile nu sunt însoţite, în postare, de dovezi privind alocările bugetare invocate.

Opinia Cititorului ( 2 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 12.04.2026, 15:18)

    Doamna cu ochii lângă urechi are o atenție deosebită la detalii, bârna din proprii ochi fiind mai greu de.... sesizat.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 12.04.2026, 15:19)

    Rusilor, plecati acasa!

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Curs valutar BNR

09 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0937
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3629
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5139
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8478
Gram de aur (XAU)Gram de aur663.3213

