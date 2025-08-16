Liga 2: FC Bihor, scor 3-2 cu CSC Dumbrăviţa

Formaţia FC Bihor Oradea a învins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 3-2, echipa CSC Dumbrăviţa, în primul meci al etapei a treia a Ligii 2 Casa Pariurilor. Învingătorii au revenit de la 0-2, potrivit news.ro.

Dumbrăviţa a condus pe tabelă prin golurile lui Gladun "6 şi Olariu '54.

FC Bihor a revenit şi s-a impus datorită reuşitelor lui Cocian '64, Hora '74 şi Teşcan '81.

Sâmbătă se joaca 6 meciuri, cinci dintre acestea de la ora 11:00. Capul de afiş al rundei va fi partida dintre CS Dinamo şi CSA Steaua, organizată pe Stadionul „Arcul de Triumf” cu ora de începere 18:30.

Duminică, de la 11:00, se joacă CS Tunari - FC Bacău, respectiv Concordia Chiajna - Ceahlăul Piatra Neamţ, iar luni, de la 17:00, Sepsi OSK va primi vizita celor de la Corvinul Hunedoara.

Etapa 3 se încheie, ca şi primele 2 runde, într-o zi de marţi, cu meciul dintre Politehnica Iaşi şi Gloria Bistriţa.

Programul etapei 3 din Liga 2 Casa Pariurilor

Sâmbătă, 16 august, ora 11:00

CSM Slatina - Metalul Buzău

CS Afumaţi - FC Voluntari

ACSM Reşiţa - Câmpulung Muscel

ASA Tg. Mureş - Olimpia Satu Mare

Chindia Târgovişte - CSC Şelimbăr

Sâmbătă, 16 august, ora 18:30

CS Dinamo - Steaua Bucureşti

Duminică, 17 august, ora 11:00

CS Tunari - FC Bacău

Concordia Chiajna - Ceahlăul Piatra Neamţ

Luni, 18 august, ora 17:00

Sepsi OSK - Corvinul Hunedoara

Marţi, 19 august, ora 19:00

Politehnica Iaşi - Gloria Bistriţa