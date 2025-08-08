Ligia Adriana Duţan: "BloomCraftDeco este un proiect în care fiecare creaţie spune o poveste şi poartă discret semnătura sufletului meu”

„BloomCraft Deco by Ada este despre flori uriaşe, expresive şi decoraţiuni festive luxury, realizate handmade”, apreciază, într-un interviu, Ligia Adriana Duţan, fondatoarea BloomCraftDeco by Ada. Aceasta ne-a vorbit despre traseul brandului, construit cu rigoare şi sensibilitate, despre sensul artistic al decorului floral, precum şi despre piaţa handmade din România.

Din ce în ce mai prezentă în evenimente, spaţii comerciale şi proiecte culturale, arta decorului handmade câştigă teren în ţara noastră. Tot mai mulţi creatori aleg să răspundă nevoii de unicitate prin obiecte lucrate manual, cu accent pe estetică şi atmosferă. Printre aceştia, BloomCraftDeco by Ada s-a remarcat printr-o abordare atentă, axată pe flori supradimensionate şi compoziţii vizuale create exclusiv la comandă.

Reporter: Cum a început povestea BloomCraftDeco şi care a fost motivaţia din spatele acestui proiect?

BloomCraftDeco: Povestea a început într-un decembrie tăcut, în plină pandemie, când lumea întreagă părea suspendată. Era înainte de Crăciun, iar în jurul meu dominau liniştea, griul şi distanţarea. Am făcut un pas discret, dar esenţial, spre un Crăciun diferit. Unul creat de mine şi trăit în tihnă. Nu mi-am imaginat că acea dorinţă - de a crea ceva care să aducă bucurie nu pentru piaţă, nu pentru public, ci pentru familia mea - va deveni, în timp, un drum.

Acela a fost momentul în care am creat prima mea decoraţiune festivă, realizată din conuri naturale, felii de portocală uscată, scorţişoară, nuci, panglici din iută, dantelă şi câteva accente discrete. Dorinţa de a avea un Crăciun altfel a deschis drumul pe care mă aflu acum. În anul următor, mi-am împodobit întregul brad cu globuri create exclusiv de mine, din catifea, perle, dantelă, panglici glam, combinaţii între materiale textile şi elemente decorative sofisticate.

Aşa a început parcursul meu în universul decoraţiunilor festive de lux - cu accent pe detalii şi rafinament. Florile au apărut mai târziu şi au marcat începutul unei noi etape. Aşa s-a conturat treptat Bloom Craft Deco by Ada - un proiect în care fiecare creaţie spune o poveste şi poartă discret semnătura sufletului meu.

Nu am urmat trenduri impuse. Am construit un stil propriu, care a devenit identitatea vizuală a brandului meu.

Pe reţelele de socializare păstrez forma compactă BloomCraftDeco, o variantă vizual armonioasă. Însă numele complet rămâne Bloom Craft Deco by Ada - semnătura care spune o poveste.

Reporter: De când sunteţi activă în această piaţă şi cum a evoluat afacerea dumneavoastră? Ce v-a inspirat să creaţi flori de dimensiuni mari?

BloomCraftDeco: Am început să creez decoraţiuni festive pentru sărbătorile de Crăciun în anul 2021, însă debutul oficial a avut loc în 2024. Atunci am creat primele flori uriaşe pentru ziua aniversară a mamei mele - moment care a marcat începutul vizibil şi asumat al brandului. Tot în 2024 am lansat site-ul şi identitatea vizuală. Evoluţia a fost una organică, de la creaţii pentru familie, la colaborări cu spaţii publice, şcoli, cafenele, saloane de beauty şi galerii. În present, ne aflăm într-o etapă de construcţie şi consolidare, în care vizibilitatea şi reputaţia brandului au crescut constant.

Ceea ce m-a inspirat să creez flori de mari dimensiuni a fost dorinţa de a aduce visul în realitate - la scară mare. Florile supradimensionate reprezintă pentru mine o formă de joacă serioasă, o evadare din tiparul convenţional. Îţi dau libertatea să spui poveşti fără cuvinte, să opreşti timpul într-un moment de uimire. M-am simţit atrasă de ideea de a crea ceva efemer, dar de neuitat - o experienţă vizuală şi emoţională. E un gest artistic, dar şi o invitaţie la visare - la evadarea din real, într-o lume mai frumoasă.

Reporter: Cum caracterizaţi piaţa de decoraţiuni florale din România?

BloomCraftDeco: Este o piaţă în care se simte tot mai mult nevoia de autenticitate. Oamenii nu îşi mai doresc doar decoraţiuni frumoase, ci lucruri care transmit ceva, care au prezenţă. Se caută obiecte care să creeze atmosferă şi care să spună o poveste vizuală.

Reporter: Ce vă defineşte brandul şi ce tipuri de decor realizaţi?

BloomCraftDeco: BloomCraftDeco este despre flori uriaşe expresive şi decoraţiuni festive luxury, realizate 100% handmade, cu accent pe detaliu, texturi şi armonie vizuală. Fiecare decor este creat cu atenţie şi are menirea să genereze impact, emoţie şi o stare autentică de prezenţă.

Realizez decoruri florale pentru evenimente, vitrine, spaţii educaţionale, gale, recepţii sau zone de lounge, dar şi decoraţiuni handmade pentru Crăciun, într-un stil rafinat. Lucrez personal la fiecare piesă - nimic nu este realizat în serie, nimic nu este tratat superficial.

Reporter: Ce ne puteţi spune despre cererea pentru produsele dumneavoastră?

BloomCraftDeco: Cererea este în creştere şi vine în special prin recomandări. Au fost extrem de solicitate florile care au marcat şi debutul meu oficial în această zonă - în special macii uriaşi, care rămân printre cele mai cerute piese, solicitate în mod repetat la foarte multe evenimente. Doar în ultimele şase proiecte majore, macii au fost decorul central.

La fel de căutate sunt şi decoraţiunile festive de Crăciun - globuri din catifea, panglici glam, ornamente realizate handmade. Fiecare piesă este personalizată, adaptată cererii fiecărui client, nu există stocuri, iar totul se lucrează exclusiv la comandă.

Reporter: Care este profilul clientului dumneavoastră?

BloomCraftDeco: Clienţii BloomCraftDeco provin din medii în care estetica este esenţială: antreprenori din domenii precum beauty, educaţie, ospitalitate sau cultură, dar şi persoane care îşi doresc decoruri personalizate pentru evenimente private.

Ceea ce îi uneşte este dorinţa de a oferi sau de a trăi o experienţă vizuală memorabilă, marcată de personalitate şi rafinament.

Fie că aleg flori uriaşe - ca simbol, cu putere decorativă şi expresivă, fie că optează pentru decoruri festive cu accent pe glam şi lux, publicul nostru caută piese unicat, cu impact vizual şi estetică distinctă.

Reporter: Ce tendinţe se observă în piaţa de profil?

BloomCraftDeco: Se remarcă o orientare clară către piese unicat, realizate handmade, cu identitate vizuală proprie şi estetică bine definită. Publicul se îndepărtează treptat de decorurile industriale, impersonale, şi redescoperă frumuseţea formelor create handmade, în ediţii limitate. O reîntoarcere către frumosul autentic - acel tip de creaţie care nu doar împodobeşte un spaţiu, ci îl transformă într-o experienţă.

În acest context, creaţiile BloomCraftDeco găsesc firesc locul ca expresii vizuale ale rafinamentului contemporan şi ale unei sensibilităţi artistice atent cultivate.

Reporter: De unde procuraţi materia primă?

BloomCraftDeco: Selectez cu foarte mare atenţie materialele, majoritatea fiind din România şi din spaţiul european (Italia, Germania). Lucrez cu hârtie creponată floristicā de calitate superioară, materiale textile, dantelă, organza sau elemente naturale, accesorii glam.

Fiecare material contribuie la expresia finală a decorului.

Reporter: Cât durează realizarea unei flori uriaşe şi a unui decor complet?

BloomCraftDeco: Realizarea unei flori supradimensionate durează între 6 şi 12 ore, în funcţie de complexitate şi de fineţea detaliilor. Un decor complet poate necesita între 10 şi 20 de zile, uneori mai mult, în funcţie de spaţiu, conceptul dorit şi numărul elementelor.

Fiecare floare este creată 100% handmade - petală cu petală, fără matriţe sau producţie în serie. Totul se realizează cu rigoare, răbdare şi control deplin asupra fiecărui pas. Nu există repetiţii mecanice: fiecare piesă este unică.

Ceea ce creez nu este niciodată doar un decor. Este o formă de expresie lucrată cu atenţie reală, fără grabă şi fără compromisuri, până la cel mai mic detaliu.

În lucrările mele nu există margini nefinisate sau urme vizibile ale procesului. Totul este gândit să rămână impecabil, inclusiv în cele mai fine detalii - acolo unde perfecţiunea nu se afişează, dar se simte.

Aceasta este promisiunea fiecărei lucrări: un rezultat care nu doar se vede, ci rămâne în memorie.

Reporter: Ce costuri implică această industrie?

BloomCraftDeco: Această industrie implică, în primul rând, o muncă de atelier intensă, care nu poate fi comprimată sau simplificată. Fiecare obiect este lucrat handmade, etapă cu etapă, cu atenţie minuţioasă şi cu materiale de calitate superioară, selectate pentru durabilitate şi estetică. Nimic nu este lăsat la întâmplare: de la textura materialelor alese, până la proporţiile şi echilibrul fiecărei compoziţii.

Handmade-ul îşi poartă singur semnătura - vizibilă şi profundă.

Un decor sau un obiect handmade creat din materiale premium, inserţii fine, perle, funde luxury şi detalii impecabile se distinge chiar şi într-o lume saturată de produse de serie. Spre exemplu, un glob decorativ creat cu rafinament în atelier captează imediat privirea, nu prin opulenţă, ci prin eleganţa subtilă a detaliilor.

Diferenţa faţă de un produs industrial, fabricat în serie şi comercializat în marile magazine, este nu doar vizibilă, ci şi profund emoţională. Produsele de serie sunt concepute să se multiplice, pe când creaţiile mele sunt unice, irepetabile.

Publicul din România începe să aprecieze tot mai mult creaţiile realizate cu rafinament şi încărcătură emoţională.

Ceea ce creez nu este despre convenienţă sau volum, ci despre calitate, individualitate şi luxul lucrului bine făcut. Acesta este esenţa handmade-ului: o alegere conştientă pentru ceea ce nu poate fi replicat.

Adevărata valoare nu se găseşte în etichete, ci în mâinile care creează, pentru că frumuseţea autentică, unică, este cea care rămâne.

Reporter: Cum apreciaţi concurenţa?

BloomCraftDeco: Este un domeniu în care concurenţa este tot mai vizibilă, iar asta nu poate fi decât un semn că publicul iubeşte florile - sub toate formele lor. Sunt creatori extrem de talentaţi în România, cu abordări variate şi viziuni autentice. Îi respect pe cei care lucrează cu pasiune şi asumare în această zonă artistică, pentru că ştiu câtă muncă se află în spatele fiecărei petale, a fiecărui decor festiv creat impecabil.

În acelaşi timp, piaţa este şi foarte zgomotoasă. Vizibilitatea online nu reflectă întotdeauna calitatea lucrărilor. Unele imagini pot cuceri instantaneu privirea, dar, de aproape, dezvăluie lipsa acelui rafinament care face diferenţa.

Eu am ales să merg pe un drum mai greu poate. Nu am urmărit trenduri dictate şi nici nu am sacrificat execuţia de dragul vizibilităţii rapide. Detaliul face diferenţa. Fiecare floare, fiecare decor are o construcţie riguroasă în spate, de la materiale atent alese până la finisaje. Pentru mine, un decor nu trebuie doar să impresioneze din depărtare - ci şi să susţină privirea de aproape.

Am pus mereu accent pe coerenţa artistică şi pe calitatea impecabilă a lucrărilor mele, iar asta mi-a consolidat o identitate vizuală recognoscibilă, care vorbeşte de la sine.

Reporter: Unde au fost expuse creaţiile dumneavoastră?

BloomCraftDeco: Creaţiile mele au fost expuse, de-a lungul timpului, în spaţii variate: de la evenimente speciale organizate în şcoli şi grădiniţe, până la cafenele, cofetării sau saloane beauty-luxury, atât din România, cât şi din afara graniţelor.

Florile BloomCraftDeco au apărut şi într-un proiect special dedicat unui brand de bijuterii, în iniţiative caritabile, dar şi în decoruri temporare create pentru recepţii oficiale, gale de business, colaborări private ori evenimente culturale.

O prezenţă marcantă a fost decorul floral creat pentru She Leads - Gala of Business Excellence 2025, organizată de Ziarul BURSA: compoziţie de impact, formată exclusiv din flori supradimensionate, dintre cele mai iubite creaţii ale brandului - macii BloomCraftDeco.

Printre colaborările care mi-au rămas aproape de suflet se numără cea cu galeria de fashion The Grand Avenue - JW Marriott Bucharest Grand Hotel, unde decorurile mele sunt expuse în mod constant şi contribuie la atmosfera rafinată a spaţiului.

Fiecare apariţie a florilor BloomCraftDeco spune o poveste - despre frumuseţe, emoţie şi delicateţe - şi rămâne, dincolo de decor, o invitaţie la visare.

Reporter: Cum resimţiţi contextul economic actual - inflaţie, instabilitate?

BloomCraftDeco: Traversăm o perioadă cu multe provocări, marcată de incertitudini economice şi schimbări constante, care ne obligă să fim atenţi şi creativi în modul în care gestionăm resursele. Tocmai aceste condiţii ne învaţă să fim eficienţi, să ne adaptăm rapid şi să valorificăm cu înţelepciune fiecare oportunitate.

În lumea afacerilor, iar în special în arta şi designul floral, valoarea autentică nu poate fi înlocuită de bugete mari de promovare - ea se construieşte în timp, prin dedicare, calitate remarcabilă şi relaţii durabile cu clienţii. Brandul meu s-a dezvoltat pe aceste principii - cu răbdare, exigenţă în detaliu şi un angajament constant faţă de ceea ce contează cu adevărat -, nu prin presiuni sau trenduri de moment.

Reporter: Ce perspective are această piaţă, în opinia dumneavoastră?

BloomCraftDeco: Piaţa decorurilor florale unicat este într-o evoluţie frumoasă şi firească. Oamenii devin din ce în ce mai deschişi spre forme de exprimare ce transmit emoţie, personalitate şi rafinament.

Nu mai este vorba doar despre a „decora” un spaţiu, ci despre a spune o poveste, de a avea un sens, de a crea atmosferă.

Trăim un moment în care autenticitatea e tot mai preţuită, iar acest lucru se reflectă şi în alegerile vizuale - fie că vorbim despre evenimente private, spaţii publice sau concepte corporate.

Văd un interes tot mai mare pentru creaţii cu identitate, care spun poveşti şi ies din tipare. Sunt convinsă că o floare creată cu sensibilitate şi cu respect pentru estetică poate deveni un element memorabil, care să transmită stări şi să aducă un plus de profunzime unui moment sau unui loc.

Această piaţă are viitor, tocmai pentru că nu vinde produse - ci emoţii, trăiri, atmosferă. Iar acolo unde există emoţie autentică, va exista mereu şi nevoie.

Reporter: Ce înseamnă pentru dumneavoastră să aveţi o afacere „de suflet”? Ce sacrificii a implicat şi ce v-a oferit în schimb?

BloomCraftDeco: Pentru mine, această afacere nu este doar un proiect profesional, ci o extensie firească a sufletului meu. Este o formă de a dărui emoţie, tăcere frumoasă şi echilibru vizual - prin flori, forme şi poveste.

Am lăsat în urmă o profesie care m-a definit mulţi ani - profesia de avocat - şi un parcurs profesional într-un sistem militar, pentru a urma acest drum imprevizibil, dar profund personal. Am făcut sacrificii reale: siguranţă financiară, stabilitate, predictibilitate. În schimb, am primit libertatea de a simţi, de a crea, de a mă exprima cu autenticitate.

Mai mult decât o afacere de suflet, este şi o afacere de familie. Brandul sub care creez a crescut cu sprijinul discret al părinţilor mei, care mi-au fost alături cu toată încrederea. Tot ce construiesc astăzi poartă valorile acestei susţineri - liniştea, răbdarea, credinţa în lucrurile făcute cu sens.

Reporter: Ce mesaj transmiteţi prin BloomCraftDeco by Ada?

BloomCraftDeco: Prin BloomCraftDeco by Ada transmit că frumuseţea nu este doar un decor, ci o formă de expresie. Florile supradimensionate pe care le creez nu sunt simple ornamente - sunt simboluri vizuale gândite să oprească timpul pentru o clipă şi să trezească simţurile.

Mesajul este simplu şi profund: emoţia poate fi construită, iar atmosfera poate fi modelată. Un spaţiu, oricât de rece sau formal, poate deveni viu, cald, memorabil.

Nu creez flori doar pentru că sunt frumoase. Creez compoziţii care vorbesc despre visare, evadare, despre acel „altceva” pe care îl căutăm cu toţii. Refuz ideea că frumuseţea este doar un adaos decorativ - pentru mine, este un limbaj, o forţă care dă sens unui moment şi unui loc. Florile mele nu îmbracă spaţiul. Îl rescriu.

Fiecare piesă BloomCraftDeco e o invitaţie să încetineşti, să simţi, să priveşti cu adevărat.

Iar în sezonul sărbătorilor de iarnă, BloomCraftDeco prinde viaţă şi prin decoraţiuni festive spectaculoase - creaţii care păstrează aceeaşi semnătură artistică, dar aduc magia Crăciunului într-o formă elegantă, personală şi memorabilă. Pentru cei care ştiu că frumuseţea nu înfrumuseţează; frumuseţea transformă.

