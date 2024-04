În România ne confruntăm cu o marotă privitoare la o anumită incapacitate de a absorbi mai ales fonduri europene clasice, ceea ce nu este neapărat adevărat, cel puţin din perspectivă cantitativă, a afirmat Adrian Coman, Senior Managing Associate, Reff & Asociaţii | Deloitte Legal.

Domnia sa a afirmat: "Conform Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, pentru perioada de programare 2014 - 2020, se raportează o absorbţie de aproximativ 94%. Mai mult decât atât, pe perioada de programare 2007 - 2013, cifrele s-au situat undeva la 90%. Deci, din punct de vedere cantitativ, nu avem un decalaj important".

Adrian Coman a adăugat: "Însă din perspectiva componentei calitative, având în vedere perioada relativ lungă pe care se vehiculează aceste surse de finanţare, este posibil şi probabil ca la un moment dat ca acestea să nu mai fie neapărat adecvate, oportune, pentru o intervenţie într-un anumit sector. Asta înseamnă că ar trebui să avem ceva mai multă disciplină şi organizare ca să edităm, să modificăm cu succes aceste intervenţii pe perioada executării exerciţiilor. Probabil că, din această perspectivă, se resimte o performanţă mai slabă. De aici şi ideea că Statul Român nu performează la acest capitol (n.r. al absorbţiei fondurilor europene). Există performanţă doar că, probabil, din punct de vedere calitativ, acest lucru nu se simte la fel de bine precum se vede din punct de vedere cantitativ".

Economia circulară nu este un moft, consideră Irina Siminenco, Corporate Affairs Manager la Nestle România, care este de părere că trebuie să acordăm o importanţă deosebită rezistenţei la schimbare, aceasta fiind singura constantă şi singura certitudine din viaţa noastră.

Potrivit Irinei Siminenco, tot mai mulţi operatori economici investesc în reciclarea regenerativă, în detrimentrul reciclării chimice, Nestle fiind una dintre aceste companii. "Ne dorim ca niciunul dintre ambalajele noastre să nu mai fie aruncat în natură, dar este nevoie ca strategia noastră de business să fie coroborată cu strategiile altor operatori, cu strategiile autorităţilor şi ale partenerilor noştri sociali etc. Este important ca această strategie să ne permită să ne desfăşurăm activitatea în cele mai bune condiţii şi trebuie să ne asigurăm că ceea ce facem în producţie şi distribuţie ajută, nu distruge".

Printre altele, reprezentantul Nestle România spune că este necesar să ne asumăm responsabilitatea pentru dezvoltarea unei economii circulare.

"Situaţia în România nu este chiar atât de roz cum vor să o portretizeze autorităţile. Inflaţia este cea mai mare din Europa, deficitele economice sunt tăioase şi se acumulează în ani de zile. Este adevărat, totuşi, că nivelul de trai a crescut, în special în anumite zone precum Bucureştiu, dar acest lucru este un dar al celor peste 30 de ani de capitalism şi era normal ca aceste efecte să apară într-o ţară sărăcită în anii de economie centralizată . Este un dar al celor 30 şi aproape 5 ani de capitalism şi democraţie era inerent că o astfel de formulă economică şi socială să producă efecte pe o ţară sărăcită îngrozitori în anii de economie centralizată. Cu privire la dezvoltarea României, care nu poate fi făcută decât prin capitalism, am întrebat adesea ce vor să construiască cei de la conducere. Se construieşte un fel de etatism, fapt ce explică interventionismul, protecţionismul şi autoritarismul pe care l-am constatat în ultima vreme" a declarat Septimiu Stoica.

Există o diferenţă majoră între sectorul comercial şi sectorul public în ceea ce priveşte automatizarea, a afirmat Tudor Cosăceanu, Regional Vice President România & Moldova la UiPath.

"Dacă în sectorul comercial, în România, din top o sută de companii peste 80% au implementat soluţii de automatizare, unele din ele ajutate de inteligenţa atificială, în sectorul public imaginea este cu totul diferită. Avem doar exemple punctuale la nivel local - diferite instituţii sau ministere din sectorul guvernamental, public, care au implementat astfel de soluţii. Pe de o parte nu ne miră acest lucru, dar am observat curiozitatea şi apetitul instituţiilor publice şi ministerelor de a analiza, de a experimenta şi implementa astfel de soluţii", a afirmat Tudor Cosăceanu.

Ţara noastră poate să devină un exportator de energie verde în toată Europa, a afirmat Cristian Nacu, Senior Country Officer pentru România International Finance Corporation (WBG).

Domnia sa a spus: "IFC este instituţia de finanţare a sectorului privat din cadrul grupului Băncii Mondiale. În România, portofoliul IFC a crescut de peste patru ori în şase ani, la 2,1 miliarde de dolari - numărul unu în Europa. În lume, cred că România se situează între poziţiile a şaptea şi a zecea ca expunere a IFC-ului. Acest lucru arată că, în ultimii ani, IFC-ul a putut să folosească o mulţime de finanţări în România, pentru că este o ţară care are nevoi uriaşe dar, în acelaşi timp, are un mediu politic destul de stabil, un mediu relativ sigur din punctul de vedere al legislaţiilor, precum şi pentru că se află în Uniunea Europeană şi există protecţia legislaţiilor europene. Din aceste motive am reuşit să aducem o mulţime de bani în proiecte în România".

Cristian Nacu a adăugat: "Între proiecte aş menţiona doar finanţările verzi. Noi sprijinim Guvernul în eforturile sale de decarbonizare şi tranziţia către o economie verde. De asemenea, sprijinim şi tranziţia către economia circulară şi sperăm ca, în continuare, să facem acelaşi lucru pentru zone precum energia. Avem certitudinea că România poate constitui un hub de energie verde în Europa. România are o combinaţie aproape unică în Europa, de solar, vânt, onshore, offshore şi hidro, ceea ce aproape nu se găseşte nicăieri în Europa în acelaşi timp. În ceea ce priveşte energia nucleară, suntem singura ţară din zonă care are tehnologie (n.r. de producţie) canadiană, nu rusească. Toate acestea aduc certitudinea că putem fi un exportator de energie verde în toată Europa".

O strategie de dezvoltare a României fără finanţare nu prea are sens, este de părere Dan Bold, Business Development Manager REI Grup, care menţionează: "În acest context, ne bucurăm că suntem contemporani unei perioade extrem de efervescente şi de prolifice. România are la dispoziţie zeci de miliarde de euro pentru finanţare, ca finanţare nerambursabilă, în vederea implementării proiectelor de dezvoltare strategică".

Oficialul REI Grup aminteşte că rolul companiei pe care o reprezintă este atât unul educativ, cât şi consultativ, fiind de circa 11 ani alături de firme din domeniul privat şi public, încercând să găsească "cele mai bune soluţii de finanţare nerambursabilă".

"Avem un deficit comercial de 14 miliarde de euro, anume diferenţa dintre cât importăm şi cât exportăm, iar, dacă mă uit la deficitul comercial de anul trecut, care a fost de 33 de miliarde, observ că acest deficit pe chimie reprezintă jumătate din deficitul comercial al României. Este absolut incredibil şi de neacceptat şi nu văd cum reuşim noi să depăşim aceste deficite industriale, mai ales în industria chimică şi petrochimică. De asemenea, din cauza reglementărilor europene privind tranziţia climatică, firmele din domeniu suportă costuri foarte mare. Am văzut nişte extrase dintr-un raport al Băncii Mondiale, care spuneau că, România, pentru a pune în practică Programul Zero, care este stabilit printr-un regulament european, va trebui să consumă se cheltuie 1,9 trilioane de euro până în 2050. În conformitate cu Tratatul de Funcţionare al Uniunii Europene, În domeniul mediului, competenţele sunt partajate între Uniunea Europeană şi statele membre ale Uniunii Europene. Personal, nu am văzut în ultimii şapte-opt ani de zile nici măcar o singură situaţie în care România să-şi spună părerea cu privire la aceste reglementări, cu privire la tranziţia climatică care vin în tranşe enorme uriaşe în fiecare săptămână" a declarat Gheorghe Piperea.

"Consider că orice instrument financiar trebuie să arate o sustenabilitate în economie din punct de vedere al impactului fiscal. Cele 85.000 de firme care au beneficiat de garanţia oferită de FNGCIMM. Prin capitalul de lucru obţinut prin această finanţare, întreprinderile mici şi mijlocii au reuşit să îşi achite facturile către furnizori, au reuşit să-şi menţină locurile de muncă şi bineînţeles, au reuşit să se capitalizeze. De asemenea, capitalizarea IMM-urilor a crescut în ultimii ani. În anul 2019, 43% dintre IMM-uri aveau capital negativ. În anul 2023, 38% dintre IMM-uri aveau capitalizare negativă" a declarat Dumitru Nancu.

Ţara noastră va avea 2000 de experţi în dezvoltare durabilă, la nivelul administraţiei publice, aceasta fiind o nouă meserie în România, a anunţat Laszlo Borbely, Coordonatorul Departamentului de Dezvoltare Durabilă din cadrul Secretariatului General al Guvernului. Printre altele, oficialul a menţionat: "Doar 18 ţări din UE au o strategie pe economia circulară. Noi avem o astfel de strategie şi am înfiinţat deja cele zece comisii care se ocupă de domeniu, fiecare subiect are câte un secretariat dedicat, foarte multe zone din economie fiind implicate în procesul de dezvoltare a economiei circulare. (...) Vom avea un Centru de Excelentă, care va fi o instituţie flexibilă, avem o meserie nouă în România - expert în dezvoltarea durabilă. Vom avea 2000 de experţi în dezvoltarea durabilă, la nivelul administraţiei publice, dintre care 1600 la nivel local, în diferite domenii - energie, schimbări climatice, digitalizare etc. Vom avea experţi şi pe zona privată, cel putin nouă universităţi fiind implicate în acest proiect. Noi suntem un fel de catalizator, de liant între instituţii".

Programul este derulat prin intermediul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

Cercetarea şi inovarea reprezintă principalele motoare pentru dezvoltarea economică a unei naţiuni, susţine Andrei Alexandru, secretar de stat în cadrul Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării (MCID), subliniind: "Cercetarea este, practic, principalul motor pentru asigurarea unei creşteri economice sustenabile pentru că, investind în cercetare, până la urmă, investim în viitorul naţiunii noastre. Am înţeles lucrul acesta şi în ultimii doi ani, abordarea faţă de cercetare s-a schimbat considerabil în cadrul Guvernului României". Domnia sa mai spune: "În 2023, bugetul cercetării a crescut cu 70% faţă de execuţia preliminară din 2022. La fel, anul acesta, bugetul cercetării este mai mare cu aproximativ 30% faţă de execuţia pe anul 2023. Deci, an de an, am considerat că este utilă o creştere graduală a bugetului cercetării. Totodată, am adoptat documente strategice foarte importante. Prima este Strategia Naţională de Cercetare, Inovare şi Specializare Inteligentă, de care depind fondurile de coeziune pe trei programe mari: pe programul Creştere Inteligentă, Digitalizare, Instrumente Financiare, pe cele opt programe regionale gestionate de agenţiile de dezvoltare regională, şi pe programul de sănătate, componenta de cercetare. Şi, pentru că ne-am făcut treaba bine, aceste programe vor fi finanţate de Comisia Europeană".

Unul dintre obiectivele ţării noastre în domeniul energiei este ca, în 2030, să nu mai existe producţie din combustibili fosili solizi, a spus Dan-Dragoş Drăgan, Secretar de Stat în cadrul Ministerul Energiei.

Domnia sa a afirmat: "România şi-a asumat neutralitatea climatică la nivelul anului 2050. Din această ţintă derivă strategia pe termen lung, din care avem Planul Naţional Integrat în domniul Energiei şi Schimbările Climatice, în perspectiva anului 2030. Din acest plan care a fost în dezbatere publică, iar acum încorporăm toate observaţiile primite de la jucătorii din piaţă, de la toate asociaţiile reprezentative, ne dorim ca la nivelul anului 2030 să nu mai avem producţie de energie din combustibili fosili solizi. Avem şi o lege a decarbonării aprobată de Parlament şi urmărim aplicarea prevederilor din această lege".

Dan-Dragoş Drăgan a adăugat: "Totodată, vedem că prin Planul Naţional Integrat în domeniul Energiei şi Schimbările Climatice, urmărim reducerea emisiilor de CO2 în România, iar la acest lucru contribuie mai multe sectoare. Unul este sectorul energiei, unde relativ stăm destul de bine. Astăzi, între 65% şi 68% din energia electrică produsă în România vine din surse fără emisii de carbon. Avem sectorul transporturilor, care este foarte important, sectorul agriculturii, sectorul clădirilor - toate sectoarele economice au contribuit şi contribuie la implementarea Planul Naţional Integrat în domniul Energiei şi Schimbările Climatice".

2024 este anul în care putem să stabilim un plan pe termen lung pentru dezvoltarea României, afirmă Florin Spătaru, consilier de stat la Cancelaria Primului Ministru. Domnia sa precizează: "Săptămâna trecută, am avut ultima întâlnire a comitetului interministerial pentru Schimbări Climatice, în care am prezentat planul pentru o politică extrem de importantă, aşteptată de industrie, care va fi denumită generic «Green Deal Industrial Plan». Este planul care vine să contureze o strategie pe termen lung privind direcţiile de dezvoltare, oportunităţile pe care această dezvoltare industrială le are, dar şi direcţiile de finanţare pentru aceste programe. Am discutat cu Banca Mondială, Secretariatul General Guvernului se ocupă de ultimele detalii contractuale, aşa că vom avea un prim livrabil în cursul acestui an".

Domnia sa adaugă că această strategie va fi bazată pe date statistice, pe analize cu mediul de afaceri.

Ţara noastră face demersuri importante pentru aderarea la OCDE, până acum fiind parcursă prima etapă a acestui proces, a precizat Adrian Ţuţuianu, Secretar General Adjunct al Guvernului României. Aderarea la OCDE reprezintă unul dintre obiectivele principale ale Guvernului - un obiectiv foarte important de politică externă, a spus Adrian Ţuţuianu, menţionând: "Procesul de aderare la OCDE merge foarte bine. Dintre toate ţările care se pregătesc să adere la acest organism, România a făcut paşii cei mai importanţi, a avut vizite, a întocmit rapoarte, acestea fiind toate favorabile. Cred că, dacă vom continua în acest ritm, am putea să fim pregătiţi pentru aderarea la OCDE în anul 2026. Este o opinie a mea, pe baza a ceea ce am lucrat şi pe baza a ceea ce ştiu".

Adrian Ţuţuianu a enumerat principalele obiective pe care le are Guvernul în acest moment, menţionând că aderarea la euro este o discuţie foarte serioasă, dar că nu are o dată estimată pentru acest proces.

