Locomotiva electrică ELASMO 005, modernizată de RELOC Craiova, a trecut testul de performanţă

RELOC Craiova, companie membră a GRAMPET Group, a finalizat cu succes proba de performanţă a locomotivei electrice ELASMO 005, parte a programului strategic de modernizare finanţat prin PNRR, potrivit unui comunicat al companiei. Testul a avut loc pe ruta Bucureşti - Cernavodă şi retur, unde locomotiva de 6.000 kW a tractat 16 vagoane de călători, confirmând parametrii tehnici şi operaţionali.

„Prin acest proiect, GRAMPET Group şi RELOC Craiova îşi reconfirmă angajamentul de a sprijini România pe drumul său către un sistem feroviar modern, sustenabil şi pe deplin aliniat standardelor europene”, a declarat Gruia Stoica, preşedintele GRAMPET Group.

ELASMO 005 face parte dintr-un lot de 19 locomotive electrice, cu o valoare totală a proiectului de 91,1 milioane de euro. Patru unităţi au fost deja livrate, iar alte cinci se află în producţie.

„În spatele fiecărui astfel de rezultat stă munca oamenilor noştri, care demonstrează că putem construi aici, acasă, tehnologie la standarde europene”, a afirmat Dorin Soare, director general RELOC Craiova.

Locomotivele modernizate ating viteze de până la 160 km/h, sunt echipate cu motoare asincrone tip 060 EA1 CA şi integrate cu sisteme digitale de ultimă generaţie, dezvoltate la Craiova.