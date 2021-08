LUDOVIC ORBAN:"E normal ca premierul să-şi dorească un ministru de Finanţe cu care are o chimie bună"

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, afirmă că premierul Florin Cîţu nu l-a consultat înainte de a anunţa că îl susţine pe Dan Vâlceanu pentru funcţia de ministru al Finanţelor Publice. Orban consideră normal ca premierul să aibă "o chimie bună" cu ministrul Finanţelor, care este principalul colaborator, informează news.ro.

"Aici, domnul Cîţu utilizează nişte item-uri: competenţă, integritate...Trebuie verificat din perspectiva acestor item-uri pe care le susţine public domnul Cîţu. Aş prefera să nu mă pronunţ pe această nominalizare - şi eu am auzit-o în conferinţă de presă - eu am căutat să am o discuţie cu premierul, să ajungem de comun acord la o propunere pe care să o susţinem amândoi, aşa cum a fost şi propunerea care a venit din partea premierului Cîţu privind fostul ministru de Finanţe şi pe care am agreat-o şi eu şi a agreat-o şi preşedintele, respectiv Alexandru Nazare", a afirmat Ludovic Orban, luni seară, într-o emisiune la Realitatea Plus.

El a menţionat că i-a propus lui Florin Cîţu să facă o propunere comună care sa fie supusă validării Biroului Politic Naţional.

"E normal ca premierul să-şi dorească un ministru de Finanţe cu care are o chimie bună, în care are încredere, este firesc asta, v-o spun că e un lucru natural. Un premier, primul ministru care şi-l numeşte îl numeşte ministrul Finanţelor, pentru că ăla e principalul colaborator. (...) Nu cred că acuma e important un vot competitiv în Biroul Politic Naţional. Pentru noi important este să susţinem un ministru de Finanţe care să ne confere garanţia faptului că are capacitatea de a gestiona Ministerul Finanţelor", a declarat Orban.

Premierul Florin Cîţu a anunţat, sâmbătă, că îl susţine pe Dan Vâlceanu pentru funcţia de ministru al Finanţelor Publice.