Lukaşenko spune că nu va mai candida la preşedinţia Belarusului

Preşedintele Belarusului, Aleksandr Lukaşenko, a declarat că nu intenţionează să candideze pentru încă un mandat şi a respins speculaţiile potrivit cărora fiul său, Nikolai, l-ar putea succeda în funcţie, conform Reuters, care afirmă cele ce urmează. Liderul de la Minsk, aflat la putere de peste trei decenii, a glumit că preşedintele american Donald Trump „arată decent” la aproape 80 de ani, dar a precizat că viitorul preşedinte al Belarusului ar trebui „să nu strice nimic imediat” şi să evite „o prăbuşire revoluţionară”.

Lukaşenko a respins în mod ferm ipoteza unei succesiuni familiale, afirmând: „Nu, nu este un succesor. Ştiam că veţi întreba asta. Întrebaţi-l singuri, s-ar putea să fie cu adevărat ofensat”, citat de agenţia de presă de stat Belta.

Liderul belarus, aliat apropiat al preşedintelui rus Vladimir Putin, a înăbuşit protestele de stradă din 2020, iar numeroşi opozanţi au fost arestaţi sau forţaţi să părăsească ţara. Deşi câteva sute de persoane condamnate pentru „extremism” au fost eliberate din 2024, organizaţiile pentru drepturile omului estimează că aproape 1.200 de persoane rămân în închisorile din Belarus.