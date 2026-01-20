Luna decembrie în cifre

English Version

• 2 decembrie

- Guvernul analizează amendamentele depuse la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu şi îşi asumă proiectul în Parlament.

- BNR anunţă că, la data de 30 noiembrie 2025, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la 65.408 milioane de euro, faţă de 65.347 milioane euro la 31 octombrie 2025. Nivelul rezervei de aur s-a menţinut la 103,6 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 12.011 milioane de euro. Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 30 noiembrie 2025 erau de 77.419 milioane de euro, faţă de 76.885 milioane euro la 31 octombrie 2025.

- Dolarul - la cel mai ridicat curs al lunii faţă de moneda noastră: 4,3849 lei, potrivit BNR.

• 3 decembrie

- Gramul de aur, cotat la nivelul minim al lunii: 589,2664 lei, conform BNR.

• 5 decembrie

- Guvenrul aprobă un memorandum care redefinineşte rolul Comitetului interministerial pentru sprijinirea implementării guvernanţei corporative în companiile de stat şi validează lista primelor 17 întreprinderi supuse analizei în vederea restructurării. Sunt vizate mai multe companii din energie şi transporturi, printre care Electrocentrale Bucureşti, Oil Terminal, CFR SA, CFR Călători, Metrorex şi Tarom.

• 7 decembrie

- Liberalul Ciprian Ciucu este ales primar general al Capitalei.

• 9 decembrie

- Francul atinge cursul minim al lunii faţă de moneda noastră: 5,4198 lei, potrivit datelor BNR.

• 15 decembrie

- Este respinsă o moţiune de cenzură depusă împotriva Guvernul.

- BNR anunţă că, în perioada ianuarie-octombrie 2025, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 24.636 milioane euro, comparativ cu 23.644 milioane euro în perioada ianuarie-octombrie 2024. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 51 milioane euro, balanţa serviciilor - un excedent mai mare cu 560 milioane euro, balanţa veniturilor primare - un deficit mai mare cu 807 milioane euro, iar balanţa veniturilor secundare a adus o contribuţie negativă de 694 milioane euro.

• 17 decembrie

- Guvernul decide că, până la 31 decembrie 2025, consiliile locale trebuie să aprobe hotărârile privind cotele de impozite şi taxe pentru 2026.

• 22 decembrie

- Euro - la cel mai redus curs al lunii faţă de leu: 5,0881 lei, potrivit datelor BNR.

- Banca Naţională a României anunţă că, în calitate de administrator al sistemului de depozitare şi decontare a instrumentelor financiare SaFIR, va deveni membră a Asociaţiei Europene a Depozitarilor Centrali de Instrumente Financiare (European Central Securities Depository Association - ECSDA) începând cu data de 1 ianuarie 2026.

• 23 decembrie

- Guvernul adoptă ”Ordonanţa-trenuleţ”, dispunând reducerea unor cheltuieli, măsuri de relansare, sprijin pentru persoanele vulnerabile şi autorităţile locale, plus întărirea luptei cu evaziunea şi controlul în zona produselor accizabile.

• 24 decembrie

- Guvernul extinde, printr-un memorandum, lista privind restructurarea companiilor de stat, fiind adăugate Minvest, Romaero, Remin şi Avioane Craiova.

- Dolarul - la cel mai mic curs al lunii faţă de moneda noastră: 4,3140 lei, conform BNR.

- Gramul de aur atinge preţul maxim al lunii: 622,5801 lei, potrivit BNR.

• 29 decembrie

- Judecătorii CCR nu iau o decizie privind Legea pensiilor magistraţilor, întrucât cei patru judecători propuşi de PSD nu s-au prezentat la şedinţă. Cu o zi în urmă, aceştia părăsiseră sala de judecată.

- Ministerul Finanţelor anunţă că deficitul bugetar a atins 121,77 miliarde de lei, respectiv 6,40% din PIB în primele 11 luni ale anului 2025, faţă de 125,72 miliarde de lei, respectiv 7,15% din PIB în aceeaşi perioadă din 2024.

- BNR informează că masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârşitul lunii noiembrie 2025 un sold de 768.605,1 milioane lei. Aceasta a crescut cu 1,4% (0,9% în termeni reali) faţă de luna octombrie 2025, iar în raport cu noiembrie 2024 s-a majorat cu 6,6% (-2,9% în termeni reali).

• 30 decembrie

- Francul atinge cursul maxim al lunii faţă de moneda noastră: 5,4911 lei, conform BNR.

• 31 decembrie

- Euro urcă la cursul maxim al lunii, faţă de leu: 5,0985 lei, potrivit cifrelor BNR.

- Indicele BET, al celor mai lichide 20 de titluri de la Bursa de Valori Bucureşti (BVB), a urcat cu 6,99% în decembrie, până la 24.439 de puncte, un nou record istoric pentru acel moment, în vreme ce indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii în acţiuni, s-a apreciat cu 7,03%, până la 4.382 de puncte.

- Acţiunile companiei de infrastructură energetică Premier Energy s-au apreciat cu 26,62% luna trecută, având cea mai bună evoluţie din indicele BET.

- Prestatorul de servicii medicale private MedLife a depăşit pragul unei capitalizări bursiere de un miliard de euro în decembrie, marcând o creştere a preţului acţiunilor de 16,82% luna trecută.

- Acţiunile producătorului de petrol şi gaze OMV Petrom s-au apreciat cu 8,51%, iar acţiunile Romgaz, partenerul OMV Petrom în proiectul Neptun Deep, cu 4,5%.

- Acţiunile Electrica au înregistrat o creştere de 10,25% în decembrie, cele ale Transelectrica - de 4,9%.

- Titlurile BRD-Groupe Societe Generale s-au apreciat cu 19,82%, cele ale Banca Transilvania - cu 2,93%.

- Indicele BET-FI, al fostelor SIF-uri şi al Fondului Proprietatea, a înregistrat o creştere de 0,41%, la 90.621 de puncte, în condiţiile în care titlurile Evergent Investments, Longshield Investment Group şi Infinity Capital Investments s-au depreciat.

- Valoarea totală a tranzacţiilor cu titluri listate pe Segmentul Principal al BVB a fost de circa 3,24 miliarde de lei în decembrie, cu 27,3% sub nivelul din noiembrie. Valoarea medie zilnică a transferurilor a coborât cu 19,2%, la 180,2 milioane de lei.