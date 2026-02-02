Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Macro Newsletter 02 Februarie 2026

Ziarul BURSA #Macroeconomie / 2 februarie

Macro Newsletter 02 Februarie 2026

Preţurile importurilor din Germania şi-au accelerat scăderea anuală în decembrie 2025, până la 2,3%, de la 1,9% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare de 0,1%, după o creştere de 0,5% în luna anterioară. Preţurile energiei importate au scăzut cu o rată anuală de 20,6%, în condiţiile unei scăderi lunare de 4,6%, pe fondul unei scăderi anuale de 23,4% a preţului gazelor naturale şi a unei scăderi de 14% a preţului electricităţii. Preţurile importurilor, exclusiv energia, au scăzut cu o rată anuală de 0,3%, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,3%. (Destatis)

Preţurile producătorilor industriali din Franţa şi-au accelerat scăderea anuală în decembrie 2025, până la 2,2%, de la 1,95 în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 0,3%, după o creştere de 2,3% în luna anterioară. Preţurile din industria prelucrătoare au scăzut cu o rată anuală de 0,3%, după o creştere de 0,3% în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi lunare de 0,5%, iar preţurile energiei au scăzut cu o rată anuală de 11,8%, după o scădere de 10,7% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 0,8%. (INSEE)

Volumul vânzărilor retail din Suedia, exclusiv combustibilul, a crescut în decembrie 2025 cu o rată anuală de 1,5%, după o creştere de 6,9% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare de 0,7%, după un avans de 1,1% în luna anterioară. Vânzările de produse alimentare au scăzut cu o rată anuală de 0,2%, după o creştere de 2,1% în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi lunare de 0,1%, iar vânzările de bunuri durabile au crescut cu o rată anuală de 3,1%, după o creştere de 10,8% în luna anterioară, pe fondul unei scăderi lunare de 1,1%. (SCB Sweden)

Indicele încrederii producătorilor industriali din Ţările de Jos a crescut în ianuarie 2026, până la 0,8 puncte, cel mai ridicat nivel din ultimele 34 de luni, de la -1,1 puncte în luna precedentă, în condiţiile în care indicele aşteptărilor privind activitatea viitoare a crescut până la 12,9 puncte, de la 9,6 puncte în luna anterioară. Indicele comenzilor noi a crescut până la -5,4 puncte, de la -6 puncte, iar indicele stocurilor a crescut până la -4,8 puncte, de la -6,9 puncte. (CBS Netherlands)

Deficitul de lichiditate din sistemul bancar al Marii Britanii a crescut semnificativ la sfârşitul lunii ianuarie 2026. Valoarea operaţiunilor repo de 7 zile ale Băncii Angliei, cu maturitatea în 5 februarie 2026, a crescut până la un nou record, de 100,9 miliarde, de la 97,9 miliarde de lire sterline în săptămâna anterioară. Soldul mediu al operaţiunilor repo din ultimele 6 săptămâni a fost de circa 98 de miliarde de lire sterline. (Bank of England)

Numărul cererilor iniţiale pentru ajutorul de şomaj din SUA a scăzut în săptămâna încheiată la 24 ianuarie 2026, până la 209 de mii, de la 210 mii, conform datelor ajustate pentru sezonalitate. Conform datelor neajustate, numărul cererilor a scăzut cu circa 41.000, până la 231.181 persoane. (Departamentul Muncii din SUA)

