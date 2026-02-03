Macro Newsletter 03 Februarie 2026

Preţurile producătorilor industriali din Italia au scăzut cu o rată anuală de 1,4% în decembrie 2025, după o scădere de 0,2% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare de 0,7%, după un avans de 1% în luna anterioară. Preţurile din industria prelucrătoare au crescut cu o rată anuală de 0,2%, în condiţiile unei scăderi lunare de 0,7%, iar preţurile energiei au scăzut cu o rată anuală de 6,9%, pe fondul unei scăderi lunare de 1%. (Istat)

Preţurile producătorilor industriali din Austria au scăzut cu o rată anuală de 1,9% în decembrie 2025, după o scădere de 1,3% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare de 0,3%, după un avans de 0,3% în luna anterioară. Preţurile din industria prelucrătoare au scăzut cu o rată anuală de 0,2%, după o creştere de 0,1% în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi lunare de 0,2%, iar preţurile energiei au scăzut cu o rată anuală de 6,8%, după o scădere de 5,3% în luna anterioară, pe fondul unei scăderi lunare de 0,9%. (Statistik Austria)

Volumul vânzărilor retail din Estonia, exclusiv auto, şi-a menţinut scăderea anuală la 0,4% în decembrie 2025, pe fondul unei creşteri lunare de 13,2%, după un declin de 4,8% în luna anterioară. Vânzările de produse alimentare au scăzut cu o rată anuală de 23,2%, după o scădere de 23% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 29,5%, iar vânzările de combustibil auto au crescut cu o rată anuală de 10,2%, după o creştere de 13% în luna anterioară, pe fondul unei scăderi lunare de 1,1%. (Statistics Estonia)

Volumul vânzărilor retail din Letonia, exclusiv auto, şi-a temperat creşterea anuală în decembrie 2025, până la 0,8%, de la 3,2% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare de 0,8%, după un avans de 0,1% în luna anterioară. Vânzările de produse alimentare au crescut cu o rată anuală de 0,2%, după o creştere de 0,8% în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi lunare de 0,6%, iar vânzările de combustibil auto au crescut cu o rată anuală de 0,6%, după o creştere de 4,3% în luna anterioară, pe fondul unei scăderi lunare de 0,7%. (Statistics Latvia)

Volumul vânzărilor retail din Norvegia, exclusiv auto, şi-a temperat creşterea anuală în decembrie 2025, până la 3,2%, de la 5,2% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare de 0,7%, după un avans de 1,2% în luna anterioară. Vânzările de produse alimentare au scăzut cu o rată anuală de 0,7%, după o scădere de 0,1% în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi lunare de 1,4%, iar vânzările de combustibil auto au scăzut cu o rată anuală de 7,3%, după o scădere de 2,8% în luna anterioară, pe fondul unei scăderi lunare de 3,2%. (Statistics Norway)

Creditul acordat gospodăriilor din Marea Britanie şi-a accelerat creşterea anuală în decembrie 2025, până la 4%, de la 3,9%, pe fondul unei noi creşteri lunare de 0,3%. Creditul de consum şi-a menţinut creşterea anuală la 8,2%, pe fondul unei creşteri lunare de 0,6%, iar creditul ipotecar şi-a menţinut creşterea anuală la 3,4%, pe fondul unei creşteri noi lunare de 0,3%. Creditul acordat companiilor nefinanciare a crescut cu o rată anuală de 5,8%, după o creştere de 5,3%, pe fondul unei creşteri anuale de 2,2% a creditelor acordate IMM-urilor şi a unei creşteri anuale de 7,7% a creditelor acordate companiilor mari. (Bank of England)