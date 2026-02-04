Macro Newsletter 04 Februarie 2026

Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Ziarul BURSA #Macroeconomie / 4 februarie

Activitatea în industria prelucrătoare din SUA a înregistrat o expansiune peste aşteptări în ianuarie 2025, pe fondul creşterii comenzilor noi. Indicele agregat al activităţii a crescut până la 52,6 puncte, de la 47,9 puncte (o valoare sub 50 arată contracţie), în condiţiile unei creşteri a indicelui comenzilor noi cu 9,7 puncte, până la 57,1 puncte. Indicele producţiei a crescut cu 5,2 puncte, până la 55,9 puncte, în condiţiile în care indicele preţurilor a crescut cu 0,5 puncte, până la 59 de puncte. Indicele numărului angajaţilor a crescut cu 3,3 puncte, până la 48,1 puncte. (ISM)

Volumul vânzărilor retail din Germania şi-a accelerat creşterea anuală în decembrie 2025, până la 1,5%, de la 1,3% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 0,1%, după o scădere de 0,5% în luna anterioară. Vânzările de produse alimentare au crescut cu o rată anuală de 2,5%, în condiţiile unei creşteri lunare de 1,5%, iar vânzările de produse nealimentare au crescut cu o rată anuală de 0,7%, pe fondul unui declin lunar de 1,2%. (Destatis)

Volumul vânzărilor retail din Elveţia a crescut cu o rată anuală de 2,9% în decembrie 2025, după o creştere de 1,7% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 1%, după un declin de 0,1% în luna anterioară. Vânzările de produse alimentare au crescut cu o rată anuală de 1,3%, după o scădere de 1,5%, în condiţiile unei creşteri lunare de 1,7%, iar vânzările de produse nealimentare au crescut cu o rată anuală de 5,2%, după o creştere de 5,3%, pe fondul unei creşteri lunare de 0,7%. (FSO)

Preţurile de consum din Turcia şi-au temperat creşterea anuală în ianuarie 2026, până la 30,7%, de la 30,9% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 4,8%, după un avans de 0,9% în luna anterioară. Preţurile alimentelor şi-au accelerat creşterea anuală până la 31,7%, de la 28,3% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 6,6%, iar preţurile utilităţilor şi-au temperat creşterea anuală până la 45,4%, de la 49,5% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 4,4%. (TurkStat)

Preţurile producătorilor industriali din Turcia şi-au temperat creşterea anuală în ianuarie 2026, până la 27,2%, de la 27,7% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 2,7%, după un avans de 0,8% în luna anterioară. Preţurile din industria prelucrătoare şi-au menţinut creşterea anuală la 27,1%, în condiţiile unei creşteri lunare de 3,2%, iar preţurile energiei au crescut cu o rată anuală de 25,9%, după o creştere de 28,7% în luna anterioară, pe fondul unei scăderi lunare de 2,6%. TurkStat)

Preţurile producătorilor industriali din Grecia au scăzut cu o rată anuală de 2,1% în decembrie 2025, după o creştere de 0,1% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare de 1,7%, după un avans de 1,8% în luna anterioară. Preţurile bunurilor de capital au crescut cu o rată anuală de 1,8%, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,1%, iar preţurile bunurilor intermediare au crescut cu o rată anuală de 3,5%, pe fondul unei creşteri lunare de 1%. Preţurile energiei au scăzut cu o rată anuală de 7,7%, pe fondul unei scăderi lunare de 4,5%. (Elstat)

