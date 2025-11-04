Macro Newsletter 04 Noiembrie 2025

Volumul vânzărilor retail din Germania şi-a temperat creşterea anuală şi în septembrie 2025, până la 0,2%, de la 1,4% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 0,2%, după o scădere de 0,5% în luna anterioară. Vânzările de produse alimentare au crescut cu o rată anuală de 0,2%, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,3%, iar vânzările de produse nealimentare au crescut cu o rată anuală de 0,2%, pe fondul unui declin lunar de 0,6%. (Destatis)

Preţurile importurilor din Germania şi-au temperat scăderea anuală în septembrie 2025, până la 1%, de la 1,5% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 0,2%, după o scădere de 0,5% în luna anterioară. Preţurile energiei importate au scăzut cu o rată anuală de 11%, în condiţiile unei creşteri lunare de 1,1%, pe fondul unei scăderi anuale de 6,3% a preţului electricităţii şi a unei scăderi de 11,2% a preţului gazelor naturale. Preţurile importurilor, exclusiv energia, au crescut cu o rată anuală de 0,1%, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,1%. (Destatis)

Preţurile producătorilor industriali din Franţa şi-au menţinut scăderea anuală la 0,5% în septembrie 2025, pe fondul unei scăderi lunare de 0,3%, după o scădere de 0,5% în luna anterioară. Preţurile din industria prelucrătoare au crescut cu o rată anuală de 0,8%, după o creştere de 0,3% în luna precedentă, în condiţiile unei stagnări lunare, iar preţurile energiei au scăzut cu o rată anuală de 6,7%, după o scădere de 6,6% în luna anterioară, pe fondul unei scăderi lunare de 0,2%. (INSEE)

Preţurile producătorilor industriali din Ungaria şi-au accelerat creşterea anuală în septembrie 2025, până la 2,4%, de la 2,3% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare de 0,4%, după o scădere de 0,8% în luna anterioară. Preţurile din industria prelucrătoare au crescut cu o rată anuală de 1,5%, după o creştere de 2,3% în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi lunare de 0,6%, iar preţurile energiei au crescut cu o rată anuală de 0,1%, după o scădere de 1,9% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 0,6%. (KSH)

Criza de lichiditate din sistemul bancar al Marii Britanii s-a accentuat puternic în ultima parte a lunii octombrie 2025. Valoarea operaţiunilor repo de 7 zile ale Băncii Angliei, cu maturitatea în 6 noiembrie 2025, a înregistrat o creştere săptămânală record, de 14,2 miliarde, până la 97,88 miliarde de lire sterline, de la 83,68 miliarde în săptămâna anterioară. Soldul mediu al operaţiunilor repo din ultimele 6 săptămâni a fost de circa 85 de miliarde de lire sterline. (Bank of England)

Activitatea economică din China şi-a temperat expansiunea în octombrie 2025, pe fondul accentuării contracţiei din industrie. Indicele agregat al activităţii a scăzut cu 0,6 puncte, până la 50 de puncte (o valoare sub 50 arată contracţie), în condiţiile în care indicele sectorului serviciilor şi construcţiilor a crescut până la 50,1 puncte, de la 50 de puncte în luna anterioară. Indicele activităţii din industria prelucrătoare a scăzut până la 49 de puncte, de la 49,8 puncte, în condiţiile unei scăderi a indicelui producţiei cu 2,2 puncte, până la 49,7 puncte, şi a scăderii indicelui comenzilor noi cu 0,9 puncte, până la 48,8 puncte. Contracţia sectorului industrial a avut loc pe fondul creşterii costurilor de producţie şi declinului preţurilor produselor finite. (CFLP)