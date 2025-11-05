Macro Newsletter 05 Noiembrie 2025

Activitatea în industria prelucrătoare din SUA şi-a accentuat contracţia în octombrie 2025, pe fondul scăderii producţiei. Indicele agregat al activităţii a scăzut până la 48,7 puncte, de la 49,1 puncte (o valoare sub 50 arată contracţie), în condiţiile unei scăderi a indicelui producţiei cu 2,8 puncte, până la 48,2 puncte. Indicele comenzilor noi a crescut cu 0,5 puncte, până la 49,4 puncte, în condiţiile în care indicele preţurilor a scăzut cu 3,9 puncte, până la 58 de puncte. Indicele numărului angajaţilor a crescut cu 0,7 puncte, până la 46 de puncte. (ISM)

Preţurile de consum din Elveţia şi-au temperat creşterea anuală în octombrie 2025, până la 0,1%, de la 0,2% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare de 0,3%, după un declin de 0,1% în luna anterioară. Preţurile alimentelor şi-au temperat scăderea anuală până la 0,7%, de la 0,8%, în condiţiile unei scăderi lunare de 0,5%, iar preţurile utilităţilor şi-au accelerat creşterea anuală până la 0,8%, de la 0,6%, pe fondul unei noi creşteri lunare de 0,1%, în condiţiile unei scăderi anuale de 6,2% a preţurilor energiei. (FSO)

Preţurile locuinţelor din Suedia au crescut cu o rată anuală de 1,3% în luna octombrie 2025, după o creştere de 0,1% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 0,1%. Preţurile apartamentelor au crescut cu o rată anuală de 1,9%, după o stagnare în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,8%, iar preţurile caselor au crescut cu o rată anuală de 1%, după un avans de 0,1% în luna anterioară, pe fondul unei scăderi lunare de 0,2%. (SBAB)

Preţurile de consum din Turcia şi-au temperat creşterea anuală în octombrie 2025, până la 32,9%, de la 33,3% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 2,6%, după o creştere de 3,2% în luna anterioară. Preţurile alimentelor şi-au temperat creşterea anuală până la 34,9%, de la 36,1% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 3,4%, iar preţurile utilităţilor şi-au temperat creşterea anuală până la 51%, de la 51,4% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 2,7%. (TurkStat)

Preţurile producătorilor industriali din Turcia şi-au accelerat creşterea anuală în septembrie 2025, până la 27%, de la 26,6% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 1,6%, după un avans de 2,5% în luna anterioară. Preţurile din industria prelucrătoare şi-au accelerat creşterea anuală până la 26,9%, de la 26,6% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 1,8%, iar preţurile energiei au crescut cu o rată anuală de 24,3%, după o creştere de 23,8% în luna anterioară, pe fondul unei scăderi lunare de 1,2%. TurkStat)

Producţia industrială din Letonia a crescut cu o rată anuală de 6,5% în septembrie 2025, după o creştere de 2,3% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 1,7%, după o scădere de 2,5% în luna anterioară. Producţia din industria prelucrătoare a crescut cu o rată anuală de 8,5%, după o creştere de 4,1% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 1,6%, iar producţia de energie a scăzut cu o rată anuală de 0,6%, după o scădere de 1,2% în luna anterioară, pe fondul unui declin lunar de 3,7%. (Statistics Latvia)