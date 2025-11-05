Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Macro Newsletter 05 Noiembrie 2025

Ziarul BURSA #Macroeconomie / 5 noiembrie

Macro Newsletter 05 Noiembrie 2025

Activitatea în industria prelucrătoare din SUA şi-a accentuat contracţia în octombrie 2025, pe fondul scăderii producţiei. Indicele agregat al activităţii a scăzut până la 48,7 puncte, de la 49,1 puncte (o valoare sub 50 arată contracţie), în condiţiile unei scăderi a indicelui producţiei cu 2,8 puncte, până la 48,2 puncte. Indicele comenzilor noi a crescut cu 0,5 puncte, până la 49,4 puncte, în condiţiile în care indicele preţurilor a scăzut cu 3,9 puncte, până la 58 de puncte. Indicele numărului angajaţilor a crescut cu 0,7 puncte, până la 46 de puncte. (ISM)

Preţurile de consum din Elveţia şi-au temperat creşterea anuală în octombrie 2025, până la 0,1%, de la 0,2% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare de 0,3%, după un declin de 0,1% în luna anterioară. Preţurile alimentelor şi-au temperat scăderea anuală până la 0,7%, de la 0,8%, în condiţiile unei scăderi lunare de 0,5%, iar preţurile utilităţilor şi-au accelerat creşterea anuală până la 0,8%, de la 0,6%, pe fondul unei noi creşteri lunare de 0,1%, în condiţiile unei scăderi anuale de 6,2% a preţurilor energiei. (FSO)

Preţurile locuinţelor din Suedia au crescut cu o rată anuală de 1,3% în luna octombrie 2025, după o creştere de 0,1% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 0,1%. Preţurile apartamentelor au crescut cu o rată anuală de 1,9%, după o stagnare în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,8%, iar preţurile caselor au crescut cu o rată anuală de 1%, după un avans de 0,1% în luna anterioară, pe fondul unei scăderi lunare de 0,2%. (SBAB)

Preţurile de consum din Turcia şi-au temperat creşterea anuală în octombrie 2025, până la 32,9%, de la 33,3% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 2,6%, după o creştere de 3,2% în luna anterioară. Preţurile alimentelor şi-au temperat creşterea anuală până la 34,9%, de la 36,1% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 3,4%, iar preţurile utilităţilor şi-au temperat creşterea anuală până la 51%, de la 51,4% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 2,7%. (TurkStat)

Preţurile producătorilor industriali din Turcia şi-au accelerat creşterea anuală în septembrie 2025, până la 27%, de la 26,6% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 1,6%, după un avans de 2,5% în luna anterioară. Preţurile din industria prelucrătoare şi-au accelerat creşterea anuală până la 26,9%, de la 26,6% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 1,8%, iar preţurile energiei au crescut cu o rată anuală de 24,3%, după o creştere de 23,8% în luna anterioară, pe fondul unei scăderi lunare de 1,2%. TurkStat)

Producţia industrială din Letonia a crescut cu o rată anuală de 6,5% în septembrie 2025, după o creştere de 2,3% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 1,7%, după o scădere de 2,5% în luna anterioară. Producţia din industria prelucrătoare a crescut cu o rată anuală de 8,5%, după o creştere de 4,1% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 1,6%, iar producţia de energie a scăzut cu o rată anuală de 0,6%, după o scădere de 1,2% în luna anterioară, pe fondul unui declin lunar de 3,7%. (Statistics Latvia)

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Macroeconomie

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

05 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 05 noiembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

05 noiembrie
Ediţia din 05.11.2025

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

04 Noi. 2025
Euro (EUR)Euro5.0865
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.4207
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4685
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7811
Gram de aur (XAU)Gram de aur567.2841

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
gustulitaliei.ro
immromania.eu
world-nuclear-exhibition.com
targuldeturism.ro
thediplomat.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb