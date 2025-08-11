Macro Newsletter 11 August 2025

Creditul de consum din SUA a crescut sub aşteptări în luna iunie 2025, cu 7,4 miliarde de dolari, după o creştere de 5,1 miliarde în luna precedentă. Creditul revolving, care include creditul acordat pe carduri, a scăzut cu 1,1 miliarde, după o scădere de 3,5 miliarde în luna precedentă, iar creditul nonrevolving, în principal pentru studii şi auto, a crescut cu 8,4 miliarde, după un avans de 9 miliarde de dolari în luna anterioară. (Federal Reserve)

Producţia industrială din Suedia şi-a accelerat creşterea anuală în iunie 2025, până la 13,4%, de la 3,1% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 3,8%, după un declin de 0,8% în luna anterioară. Producţia din industria prelucrătoare a crescut cu o rată anuală de 12,8%, după o creştere de 3,4% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 6,1%, iar producţia de energie a scăzut cu o rată anuală de 1,4%, după o scădere de 3,1% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 2,1%. (SCB Sweden)

Comenzile industriale noi din Suedia au crescut cu o rată anuală de 1% în iunie 2025, după o scădere de 4,1% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 5,7%, după un declin de 3,7% în luna anterioară. Comenzile interne au crescut cu o rată anuală de 7,6%, după o scădere de 7% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 6,3%, iar comenzile externe au scăzut cu o rată anuală de 2,6%, după o scădere de 2,2% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 1,7%. (SCB Sweden)

Producţia industrială din Norvegia a scăzut cu o rată anuală de 7,1% în iunie 2025, după o scădere de 0,4% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare de 0,1%, după o scădere de 0,5% în luna anterioară. Producţia din industria prelucrătoare şi-a temperat creşterea anuală până la 4,2%, de la 5,9% în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi lunare de 0,1%, iar producţia de energie a scăzut cu o rată anuală de 4,2%, după o scădere de 1% în luna anterioară, pe fondul unui declin lunar de 3,6%. (Statistics Norway)

Preţurile de consum din Estonia şi-au accelerat creşterea anuală şi în iulie 2025, până la 5,4%, de la 5% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 0,6%, după o creştere de 0,9% în luna anterioară. Preţurile alimentelor şi-au accelerat creşterea anuală până la 9,1%, de la 8,4% în luna anterioară, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,5%, iar preţurile utilităţilor au scăzut cu o rată anuală de 1,8%, după o scădere de 0,6% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 1%. (Statistics Estonia)

Numărul cererilor iniţiale pentru ajutorul de şomaj din SUA a crescut peste aşteptări în săptămâna încheiată la 2 august 2025, până la 226 de mii, de la 219 mii, conform datelor ajustate pentru sezonalitate. Conform datelor neajustate, numărul cererilor a crescut cu circa 1.200, până la 194.988 persoane. (Departamentul Muncii din SUA)