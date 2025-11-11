Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Macro Newsletter 11 Noiembrie 2025

Ziarul BURSA #Macroeconomie / 11 noiembrie

Macro Newsletter 11 Noiembrie 2025

Încrederea consumatorilor din SUA a scăzut şi în noiembrie 2025, conform datelor preliminare ale indicelui publicat de University of Michigan. Indicele încrederii a scăzut până la 50,3 puncte, cel mai redus nivel din iunie 2022, de la 53,6 puncte în luna precedentă, în condiţiile în care indicele situaţiei curente a scăzut până la 52,3 puncte, de la 58,6 puncte, iar indicele aşteptărilor pentru următoarele 12 luni a scăzut până la 49 de puncte, de la 50,3 puncte. Aşteptările inflaţioniste pentru acelaşi interval au crescut la 4,7%, de la 4,6%. (University of Michigan)

Creditul de consum din SUA a crescut peste aşteptări în septembrie 2025, cu 13,1 miliarde de dolari, după o creştere de 3,1 miliarde în luna precedentă. Creditul revolving, care include creditul acordat pe carduri, a crescut cu 1,6 miliarde, după o scădere de 6,1 miliarde în luna precedentă, iar creditul nonrevolving, în principal pentru studii şi auto, a crescut cu 11,4 miliarde, după un avans de 9,2 miliarde de dolari în luna anterioară. (Federal Reserve)

Preţurile de consum din China au crescut cu o rată anuală de 0,2% în octombrie 2025, după o scădere de 0,3% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 0,2%, după o creştere de 0,1% în luna anterioară. Preţurile alimentelor au scăzut cu o rată anuală de 0,7%, în condiţiile unei stagnări lunare, pe fondul unei scăderi anuale de 16% a preţului cărnii de porc. Preţurile produselor nealimentare au crescut cu o rată anuală de 0,9%, pe fondul unei creşteri lunare de 0,2%, iar preţurile utilităţilor au crescut cu o rată anuală de 0,1%, în condiţiile unei scăderi lunare de 0,1%. (NBSC)

Producţia industrială din Ţările de Jos a crescut cu o rată anuală de 3,7% în septembrie 2025, după o creştere de 1,3% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 0,5%, după un avans de 2,4% în luna anterioară. Producţia din industria prelucrătoare a crescut cu o rată anuală de 2,1%, după o stagnare în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,1%, iar producţia de petrol şi gaze a crescut cu o rată anuală de 2,1%, după o scădere de 5,1% în luna anterioară, pe fondul unei scăderi lunare de 1,4%. (CBS Netherlands)

Producţia industrială din Finlanda a scăzut cu o rată anuală de 1,8% în septembrie 2025, după o scădere de 2,6% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare de 0,5%, după o creştere de 1,4% în luna anterioară. Producţia din industria prelucrătoare a scăzut cu o rată anuală de 2,3%, după o scădere de 2,8% în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi lunare de 0,4%, iar producţia de energie a crescut cu o rată anuală de 0,1%, după o scădere de 1,4% în luna anterioară, pe fondul unui declin lunar de 2,3%. (Statistics Finland)

Preţurile de consum din Lituania şi-au accelerat creşterea anuală în octombrie 2025, până la 4,1%, de la 4% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 0,2%, după o creştere de 0,3% în luna anterioară. Preţurile alimentelor şi-au accelerat creşterea anuală până la 4,7%, de la 4,4% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,2%, iar preţurile utilităţilor au crescut cu o rată anuală de 2%, după o creştere de 1,5% în luna anterioară, pe fondul unei noi creşteri lunare de 0,4%. (Statistics Lithuania)

Opinia Cititorului

