Macro Newsletter 15 August 2025

Producţia industrială din Marea Britanie a crescut cu o rată anuală de 0,2% în luna iunie 2025, după o scădere de 0,2% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 0,7%, după un declin de 1,3% în luna anterioară. Producţia din industria prelucrătoare a stagnat faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, după o creştere de 1% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,5%, iar producţia de energie a scăzut cu o rată anuală de 4,2%, după o scădere de 8,4% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 3,3%. (ONS UK)

Preţurile de consum din Germania şi-au menţinut creşterea anuală la 2% în iulie 2025, pe fondul unei creşteri lunare de 0,3%, după o stagnare în luna anterioară. Preţurile alimentelor şi-au accelerat creşterea anuală până la 2,2%, de la 2%, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,1%, iar preţurile utilităţilor şi-au menţinut creşterea anuală la 1,2%, pe fondul unei creşteri lunare de 0,2%. (Destatis)

Preţurile de consum din Spania şi-au accelerat creşterea anuală în iulie 2025, până la 2,7% de la 2,3% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare de 0,1%, după o creştere de 0,7% în luna anterioară. Preţurile alimentelor şi-au temperat creşterea anuală până la 2,7%, de la 2,8%, în condiţiile unei scăderi lunare de 0,4%, iar preţurile utilităţilor şi-au accelerat creşterea anuală până la 6,7%, de la 4,2% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 0,5%. (INE Spain)

Preţurile de consum din Finlanda şi-au menţinut creşterea anuală la 0,2% în iulie 2025, pe fondul unei creşteri lunare de 0,2%, după o scădere de 0,2% în luna anterioară. Preţurile alimentelor şi-au accelerat creşterea anuală până la 1,9%, de la 1,2%, în condiţiile unei creşteri lunare de 1,2%, iar preţurile utilităţilor şi-au menţinut scăderea anuală la 3,5%, pe fondul unei stagnări lunare. (Statistics Finland)

Preţurile de consum din Suedia şi-au accelerat creşterea anuală în iulie 2025, până la 0,8%, de la 0,7% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 0,2%. Preţurile alimentelor şi-au accelerat creşterea anuală până la 5,1%, de la 5,3% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 1,1%, iar preţurile utilităţilor au scăzut cu o rată anuală de 3,4%, după o scădere de 4,2% în luna anterioară, pe fondul unei stagnări lunare. (SCB Sweden)

Preţurile de consum din Franţa şi-au menţinut creşterea anuală la 1% în iulie 2025, pe fondul unei creşteri lunare de 0,2%, după o creştere de 0,4% în luna anterioară. Preţurile alimentelor şi-au accelerat creşterea anuală până la 1%, de la 0,7%, în condiţiile unei stagnări lunare, iar preţurile utilităţilor şi-au accelerat scădere anuală până la 0,8%, de la 0,3% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 0,2%. (INSEE)