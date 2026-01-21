Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Macro Newsletter 21 Ianuarie 2026

Ziarul BURSA #Macroeconomie / 21 ianuarie

Macro Newsletter 21 Ianuarie 2026

Producţia industrială din SUA şi-a temperat creşterea anuală în decembrie 2025, până la 2,2%, de la 2,9% în luna precedentă, pe fondul unei noi creşteri lunare de 0,4%. Producţia din industria prelucrătoare a crescut cu o rată anuală de 2,3%, după o creştere de 2,7% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,2%, iar producţia de energie a crescut cu o rată anuală de 2,7%, după o creştere de 4,8% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 2,6%. (Federal Reserve)

Intrările nete de capital în SUA au fost de 212 miliarde de dolari în noiembrie 2025, după ieşiri de 22,5 miliarde de dolari în luna precedentă. Achiziţiile nete ale activelor financiare americane de către investitorii privaţi au fost de 167,2 miliarde, iar achiziţiile nete ale instituţiilor oficiale au fost de 44,9 miliarde. Achiziţiile nete ale obligaţiunilor guvernamentale americane au fost de circa 85,6 miliarde de dolari, în condiţiile unor achiziţii de 52,4 miliarde în portofoliile private şi a unor achiziţii de 33,2 miliarde în portofoliile oficiale. Portofoliul oficial deţinut de Japonia a crescut cu 2,6 miliarde, până la 1,202 trilioane de dolari, iar cel deţinut de China a scăzut cu -6,1 miliarde, până la 682,6 miliarde, cel mai redus nivel din 2008. Portofoliul deţinut de Marea Britanie a crescut cu 10,6 miliarde, până la 888,5 miliarde, iar portofoliul din Canada a crescut cu 53,1 miliarde, până la 472,2 miliarde. (U.S. Treasury)

Preţurile de consum din Italia şi-au accelerat creşterea anuală în decembrie 2025, până la 1,2%, de la 1,1% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 0,2%, după un declin de 0,2% în luna anterioară. Preţurile alimentelor au crescut cu o rată anuală de 2,3%, după o creştere de 1,9% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,1%, iar preţurile utilităţilor au scăzut cu o rată anuală de 1,9%, după o scădere similară în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 0,4%. (Istat)

Preţurile de consum din Austria şi-au temperat creşterea anuală în decembrie 2025, până la 3,8%, de la 4% în luna precedentă, pe fondul unei noi creşteri lunare de 0,3%. Preţurile alimentelor au crescut cu o rată anuală de 3,9%, după o creştere de 3,6% în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi lunare de 0,1%, iar preţurile utilităţilor şi-au temperat creşterea anuală până la 6,5%, de la 6,7% în luna anterioară, pe fondul unei scăderi lunare de 0,1%. (Statistik Austria)

Preţurile de consum din Canada şi-au accelerat creşterea anuală în decembrie 2025, până la 2,4%, de la 2,2% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare de 0,2%, după o creştere de 0,1% în luna anterioară. Preţurile alimentelor au crescut cu o rată anuală de 6,2%, după o creştere de 4,2% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,1%, iar preţurile utilităţilor şi-au temperat creşterea anuală până la 2,1%, de la 2,3% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 0,1%. (StatCan)

Preţurile locuinţelor din Germania şi-au temperat creşterea anuală în decembrie 2025, până la 1,9%, de la 2,4% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare de 0,1%. Preţurile apartamentelor şi-au temperat creşterea anuală până la 1,5%, de la 2,5% în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi lunare de 0,6%, iar preţurile caselor noi au crescut cu o rată anuală de 2,7%, după o creştere de 2,5%, pe fondul unei creşteri lunare de 0,4%. Preţurile caselor existente şi-au temperat creşterea anuală până la 1,4%, de la 2,2%, în condiţiile unei scăderi lunare de 0,2%. (Europace AG)

Curs valutar BNR

20 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0929
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3442
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4978
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8542
Gram de aur (XAU)Gram de aur660.2411

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

