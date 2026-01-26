Macro Newsletter 26 Ianuarie 2026

Activitatea în sectorul privat din Germania şi accentuat expansiunea în ianuarie 2026, pe fondul creşterii peste aşteptări din servicii. Indicele agregat al activităţii a crescut până la 52,5 puncte, cel mai ridicat nivel din ultimele 3 luni (o valoare sub 50 arată contracţie), de la 51,3 puncte în luna precedentă, în condiţiile în care indicele activităţii din servicii a crescut până la 53,3 puncte, de la 52,7 puncte. Indicele activităţii din industria prelucrătoare a crescut până la 48,7 puncte, de la 47 de puncte în luna anterioară, în condiţiile unei creşteri a indicelui producţiei până la 50,5 puncte, de la 48,3 puncte. Expansiunea activităţii din sectorul privat a avut loc pe fondul accentuării creşterii preţurilor produselor finite şi a costurilor de producţie. (S&P Global)

Activitatea în sectorul privat din Franţa a înregistrat o contracţie neaşteptată în ianuarie 2026, pe fondul contracţiei din servicii. Indicele agregat al activităţii a scăzut până la 48,6 puncte (o valoare sub 50 arată contracţie), cel mai redus nivel din ultimele 3 luni, de la 50 de puncte, în condiţiile în care indicele sectorului serviciilor a scăzut până la 47,9 puncte, de la 50,1 puncte. Indicele activităţii din industria prelucrătoare a crescut cu 0,3 puncte, până la 51 de puncte, cel mai ridicat nivel din ultimele 43 luni, în condiţiile unei creşteri a indicelui producţiei cu 2,2 puncte, până la 51,9 puncte, cel mai ridicat nivel din ultimele 47 de luni. Contracţia activităţii din sectorul privat a avut loc pe fondul temperării creşterii preţurilor produselor finite şi a costurilor de producţie. (S&P Global)

Activitatea în sectorul privat din zona euro s-a menţinut în ianuarie 2026 la nivelul lunii precedente, pe fondul creşterii din servicii. Indicele agregat al activităţii a rămas la 51,5 puncte (o valoare sub 50 arată contracţie), în condiţiile în care indicele activităţii din servicii a scăzut cu 0,5 puncte, până la 51,9 puncte. Indicele activităţii din industria prelucrătoare a crescut cu 0,6 puncte, până la 49,4 puncte, în condiţiile creşterii indicelui producţiei cu 0,3 puncte, până la 50,2 puncte. Expansiunea activităţii din sectorul privat a avut loc pe fondul accentuării creşterii costurilor de producţie şi a preţurilor produselor finite. (S&P Global)

Activitatea în sectorul privat din Japonia a înregistrat o expansiune peste aşteptări în ianuarie 2026, pe fondul expansiunii din servicii şi industrie. Indicele agregat al activităţii a crescut la 52,8 puncte (o valoare sub 50 arată contracţie), de la 51,1 puncte, în condiţiile în care indicele activităţii din servicii a crescut la 53,4 puncte, de la 51,6 puncte. Indicele activităţii din industria prelucrătoare a crescut până la 51,5 puncte, de la 50 de puncte, în condiţiile unei creşteri a indicelui producţiei până la 51,2 puncte, de la 49,9 puncte. Expansiunea activităţii din sectorul privat a avut loc pe fondul unei accentuări a creşterii costurilor de producţie şi a preţurilor produselor finite. (S&P Global)

Deficitul de lichiditate din sistemul bancar al Marii Britanii s-a temperat în ultima parte a lunii ianuarie 2026. Valoarea operaţiunilor repo de 7 zile ale Băncii Angliei, cu maturitatea în 29 ianuarie 2026, a scăzut până la 97,9 miliarde, de la 99,3 miliarde de lire sterline în săptămâna anterioară. Soldul mediu al operaţiunilor repo din ultimele 6 săptămâni a fost de circa 97 de miliarde de lire sterline. (Bank of England)

Numărul cererilor iniţiale pentru ajutorul de şomaj din SUA a crescut în săptămâna încheiată la 17 ianuarie 2026, până la 200 de mii, de la 199 de mii, conform datelor ajustate pentru sezonalitate. Conform datelor neajustate, numărul cererilor a scăzut cu circa 71.000, până la 259.552 persoane. (Departamentul Muncii din SUA)