Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Macro Newsletter 26 Ianuarie 2026

Ziarul BURSA #Macroeconomie / 26 ianuarie

Macro Newsletter 26 Ianuarie 2026

Activitatea în sectorul privat din Germania şi accentuat expansiunea în ianuarie 2026, pe fondul creşterii peste aşteptări din servicii. Indicele agregat al activităţii a crescut până la 52,5 puncte, cel mai ridicat nivel din ultimele 3 luni (o valoare sub 50 arată contracţie), de la 51,3 puncte în luna precedentă, în condiţiile în care indicele activităţii din servicii a crescut până la 53,3 puncte, de la 52,7 puncte. Indicele activităţii din industria prelucrătoare a crescut până la 48,7 puncte, de la 47 de puncte în luna anterioară, în condiţiile unei creşteri a indicelui producţiei până la 50,5 puncte, de la 48,3 puncte. Expansiunea activităţii din sectorul privat a avut loc pe fondul accentuării creşterii preţurilor produselor finite şi a costurilor de producţie. (S&P Global)

Activitatea în sectorul privat din Franţa a înregistrat o contracţie neaşteptată în ianuarie 2026, pe fondul contracţiei din servicii. Indicele agregat al activităţii a scăzut până la 48,6 puncte (o valoare sub 50 arată contracţie), cel mai redus nivel din ultimele 3 luni, de la 50 de puncte, în condiţiile în care indicele sectorului serviciilor a scăzut până la 47,9 puncte, de la 50,1 puncte. Indicele activităţii din industria prelucrătoare a crescut cu 0,3 puncte, până la 51 de puncte, cel mai ridicat nivel din ultimele 43 luni, în condiţiile unei creşteri a indicelui producţiei cu 2,2 puncte, până la 51,9 puncte, cel mai ridicat nivel din ultimele 47 de luni. Contracţia activităţii din sectorul privat a avut loc pe fondul temperării creşterii preţurilor produselor finite şi a costurilor de producţie. (S&P Global)

Activitatea în sectorul privat din zona euro s-a menţinut în ianuarie 2026 la nivelul lunii precedente, pe fondul creşterii din servicii. Indicele agregat al activităţii a rămas la 51,5 puncte (o valoare sub 50 arată contracţie), în condiţiile în care indicele activităţii din servicii a scăzut cu 0,5 puncte, până la 51,9 puncte. Indicele activităţii din industria prelucrătoare a crescut cu 0,6 puncte, până la 49,4 puncte, în condiţiile creşterii indicelui producţiei cu 0,3 puncte, până la 50,2 puncte. Expansiunea activităţii din sectorul privat a avut loc pe fondul accentuării creşterii costurilor de producţie şi a preţurilor produselor finite. (S&P Global)

Activitatea în sectorul privat din Japonia a înregistrat o expansiune peste aşteptări în ianuarie 2026, pe fondul expansiunii din servicii şi industrie. Indicele agregat al activităţii a crescut la 52,8 puncte (o valoare sub 50 arată contracţie), de la 51,1 puncte, în condiţiile în care indicele activităţii din servicii a crescut la 53,4 puncte, de la 51,6 puncte. Indicele activităţii din industria prelucrătoare a crescut până la 51,5 puncte, de la 50 de puncte, în condiţiile unei creşteri a indicelui producţiei până la 51,2 puncte, de la 49,9 puncte. Expansiunea activităţii din sectorul privat a avut loc pe fondul unei accentuări a creşterii costurilor de producţie şi a preţurilor produselor finite. (S&P Global)

Deficitul de lichiditate din sistemul bancar al Marii Britanii s-a temperat în ultima parte a lunii ianuarie 2026. Valoarea operaţiunilor repo de 7 zile ale Băncii Angliei, cu maturitatea în 29 ianuarie 2026, a scăzut până la 97,9 miliarde, de la 99,3 miliarde de lire sterline în săptămâna anterioară. Soldul mediu al operaţiunilor repo din ultimele 6 săptămâni a fost de circa 97 de miliarde de lire sterline. (Bank of England)

Numărul cererilor iniţiale pentru ajutorul de şomaj din SUA a crescut în săptămâna încheiată la 17 ianuarie 2026, până la 200 de mii, de la 199 de mii, conform datelor ajustate pentru sezonalitate. Conform datelor neajustate, numărul cererilor a scăzut cu circa 71.000, până la 259.552 persoane. (Departamentul Muncii din SUA)

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Macroeconomie

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

26 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 26 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

26 ianuarie
Ediţia din 26.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

23 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0943
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3411
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4922
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8734
Gram de aur (XAU)Gram de aur687.7477

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
metalshow-tib.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb