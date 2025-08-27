Macro Newsletter 27 August 2025

Încrederea mediului de afaceri din Germania a crescut peste aşteptări în august 2025, conform indicelui de la IFO. Indicele încrederii a crescut până la 89 puncte, cel mai ridicat nivel din ultimele 16 luni, de la 88,6 puncte în luna precedentă, în condiţiile în care indicele aşteptărilor pentru următoarele 6 luni a crescut până la 91,6 puncte, cel mai ridicat nivel din ultimele 42 de luni, de la 90,8 puncte în luna precedentă, iar indicele condiţiilor curente a scăzut până la 86,4 puncte, de la 86,5 puncte în luna anterioară. (IFO)

Preţurile producătorilor industriali din Spania şi-au temperat creşterea anuală în iulie 2025, până la 0,3%, de la 1% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 0,8%, după un avans de 3,3% în luna anterioară. Preţurile din industria prelucrătoare au scăzut cu o rată anuală de 1,5%, după o scădere de 2% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,6%, iar preţurile energiei au crescut cu o rată anuală de 4,6%, după o creştere de 10,3% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 2%. (INE Spain)

Preţurile producătorilor industriali din Finlanda şi-au temperat scăderea anuală în luna iulie 2025, până la 1,5%, de la 1,8% în luna precedentă, pe fondul unei noi scăderi lunare de 0,1%. Preţurile din industria prelucrătoare au scăzut cu o rată anuală de 1,8%, după o scădere de 1,4% în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi lunare de 0,2%, iar preţurile energiei au crescut cu o rată anuală de 1,2%, după o scădere de 8,9% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 2,2%. (Statistics Finland)

Producţia industrială din Lituania şi-a temperat creşterea anuală în luna iulie 2025, până la 0,7%, de la 3% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare de 1,8%, după un declin de 2,7%. Producţia din industria prelucrătoare a crescut cu o rată anuală de 0,7%, după o creştere de 3% în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi lunare de 1,7%, iar preţurile energiei au crescut cu o rată anuală de 3,6%, după o creştere de 6,7% în luna anterioară, pe fondul unei scăderi lunare de 3,8%. (Statistics Lithuania)

Încrederea în economia Cehiei a crescut în luna august 2025, pe fondul scăderii încrederii la nivelul populaţiei. Indicele agregat al încrederii a crescut până la 8,4 puncte, de la 6,9 puncte în luna precedentă, în condiţiile în care indicele încrederii companiilor a crescut până la 13,4 puncte, de la 10,3 puncte, iar indicele încrederii consumatorilor a scăzut până la -11,3 puncte, de la -6,8 puncte. (CZSO)

Volumul vânzărilor retail din Polonia şi-a accelerat creşterea anuală în iulie 2024, până la 4,8%, de la 4,4% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 4,4%, după o creştere de 0,3% în luna anterioară. Vânzările de produse alimentare au scăzut cu o rată anuală de 0,4%, după o scădere de 4% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 4,2%, iar vânzările de combustibili au crescut cu o rată anuală de 0,7%, după o creştere de 11% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 1,9%. (GUS Poland)