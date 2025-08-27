Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Macro Newsletter 27 August 2025

Ziarul BURSA #Macroeconomie / 27 august

Macro Newsletter 27 August 2025

Încrederea mediului de afaceri din Germania a crescut peste aşteptări în august 2025, conform indicelui de la IFO. Indicele încrederii a crescut până la 89 puncte, cel mai ridicat nivel din ultimele 16 luni, de la 88,6 puncte în luna precedentă, în condiţiile în care indicele aşteptărilor pentru următoarele 6 luni a crescut până la 91,6 puncte, cel mai ridicat nivel din ultimele 42 de luni, de la 90,8 puncte în luna precedentă, iar indicele condiţiilor curente a scăzut până la 86,4 puncte, de la 86,5 puncte în luna anterioară. (IFO)

Preţurile producătorilor industriali din Spania şi-au temperat creşterea anuală în iulie 2025, până la 0,3%, de la 1% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 0,8%, după un avans de 3,3% în luna anterioară. Preţurile din industria prelucrătoare au scăzut cu o rată anuală de 1,5%, după o scădere de 2% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,6%, iar preţurile energiei au crescut cu o rată anuală de 4,6%, după o creştere de 10,3% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 2%. (INE Spain)

Preţurile producătorilor industriali din Finlanda şi-au temperat scăderea anuală în luna iulie 2025, până la 1,5%, de la 1,8% în luna precedentă, pe fondul unei noi scăderi lunare de 0,1%. Preţurile din industria prelucrătoare au scăzut cu o rată anuală de 1,8%, după o scădere de 1,4% în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi lunare de 0,2%, iar preţurile energiei au crescut cu o rată anuală de 1,2%, după o scădere de 8,9% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 2,2%. (Statistics Finland)

Producţia industrială din Lituania şi-a temperat creşterea anuală în luna iulie 2025, până la 0,7%, de la 3% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare de 1,8%, după un declin de 2,7%. Producţia din industria prelucrătoare a crescut cu o rată anuală de 0,7%, după o creştere de 3% în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi lunare de 1,7%, iar preţurile energiei au crescut cu o rată anuală de 3,6%, după o creştere de 6,7% în luna anterioară, pe fondul unei scăderi lunare de 3,8%. (Statistics Lithuania)

Încrederea în economia Cehiei a crescut în luna august 2025, pe fondul scăderii încrederii la nivelul populaţiei. Indicele agregat al încrederii a crescut până la 8,4 puncte, de la 6,9 puncte în luna precedentă, în condiţiile în care indicele încrederii companiilor a crescut până la 13,4 puncte, de la 10,3 puncte, iar indicele încrederii consumatorilor a scăzut până la -11,3 puncte, de la -6,8 puncte. (CZSO)

Volumul vânzărilor retail din Polonia şi-a accelerat creşterea anuală în iulie 2024, până la 4,8%, de la 4,4% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 4,4%, după o creştere de 0,3% în luna anterioară. Vânzările de produse alimentare au scăzut cu o rată anuală de 0,4%, după o scădere de 4% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 4,2%, iar vânzările de combustibili au crescut cu o rată anuală de 0,7%, după o creştere de 11% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 1,9%. (GUS Poland)

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Macroeconomie

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

27 august

Citeşte Ziarul BURSA din 27 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

27 august
Ediţia din 27.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

26 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0552
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3437
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3905
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8533
Gram de aur (XAU)Gram de aur470.7734

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb