Macro Newsletter 28 August 2025

Preţul mediu al locuinţelor din primele 20 de zone metropolitane din SUA a crescut cu o rată anuală de 2,1% în luna iunie 2025, după o creştere de 2,8% în luna precedentă, pe fondul unei stagnări lunare, după un avans de 0,4% în luna anterioară. Cele mai mari creşteri anuale s-au înregistrat în New York (+7%), Chicago (+6,1%) şi Detroit (+4,3%), iar cele mai mari scăderi anuale au fost în Tampa (-2,4%), San Francisco (-2,0%) şi Dallas (-1,0%). În luna iunie 2025, indicele preţurilor locuinţelor a fost cu 66% peste nivelul maxim din perioada premergătoare crizei, înregistrat în iulie 2006. (S&P CoreLogic)

Încrederea consumatorilor din SUA a scăzut sub aşteptări în august 2025, conform datelor de la Conference Board. Indicele agregat al încrederii a scăzut până la 97,4 puncte, de la 98,7 puncte în luna anterioară, în condiţiile în care indicele situaţiei curente a scăzut cu 1,6 puncte, până la 131,2 puncte. Indicele aşteptărilor pentru următoarele şase luni a scăzut cu 1,2 puncte, până la 74,8 puncte. (Conference Board)

Comenzile pentru bunuri durabile din SUA au crescut cu o rată anuală de 3,3% în luna iulie 2025, după o creştere de 10,8% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare de 2,8%, după un declin de 9,4% în luna anterioară. Comenzile pentru bunuri durabile, exclusiv comenzile militare, au scăzut cu o rată lunară de 2,5%, după o scădere de 9,5% în luna anterioară, iar comenzile pentru bunuri de capital au scăzut cu o rată lunară de 8,8%, după o scădere de 22,6% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi de 8,7% a comenzilor civile. (US Census Bureau)

Creditul acordat rezidenţilor din Polonia a crescut cu o rată anuală de 5% în luna iulie 2025, după o creştere de 4,7% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 0,1%. Creditul acordat gospodăriilor populaţiei a crescut cu o rată anuală de 2,8%, după o creştere de 2,6% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 0,6%, iar creditul acordat companiilor nefinanciare a crescut cu o rată anuală de 8,8%, după o creştere de 7,7% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 1%. (NBP)

Preţurile producătorilor industriali din Suedia şi-au temperat scăderea anuală în iulie 2025, până la 0,6%, de la 3,1% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 1,1%, după un declin de 0,6% în luna anterioară. Preţurile din industria prelucrătoare au scăzut cu o rată anuală de 0,9%, după o scădere de 2,4% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,7%, iar preţurile energiei au scăzut cu o rată anuală de 11,6%, după o scădere de 3,8% în luna anterioară, pe fondul unei scăderi lunare de 7,9%. (SCB Sweden)

Indicele încrederii consumatorilor din Franţa a scăzut neaşteptat în august 2025, până la 87 de puncte, de la 88 de puncte, şi s-a menţinut sub media pe termen lung, de 100 de puncte. Indicele situaţiei financiare pentru următoarele 12 luni a scăzut cu 2 puncte, până la -16 puncte, iar indicele situaţiei financiare curente a înregistrat o creştere de un punct, până la -21 de puncte. Indicele aşteptărilor privind standardul de viaţă din următoarele 12 luni a scăzut până la -64 de puncte, cel mai redus nivel din ultimii 2 ani, de la -62 de puncte. (INSEE)