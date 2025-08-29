Macro Newsletter 29 August 2025

Creditul acordat rezidenţilor din zona euro a crescut cu o rată anuală de 2,1% în luna iulie 2025, pe fondul unei creşteri anuale de 0,6% a creditului guvernamental şi a unui avans de 2,7% a creditului neguvernamental. Creditul acordat gospodăriilor populaţiei a crescut cu o rată anuală de 2,4%, după o creştere de 2,2% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri anuale de 4,6% a creditului de consum. Creditul ipotecar rezidenţial şi-a accelerat creşterea anuală până la 2,4%, de la 2,2%, iar creditul acordat companiilor nefinanciare a crescut cu o rată anuală de 2,8%, după o creştere de 2,7% în luna anterioară. (BCE)

Creditul acordat gospodăriilor din Suedia şi-a accelerat creşterea anuală în iulie 2025, până la 2,6%, de la 2,4% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 0,2%. Creditul ipotecar şi-a accelerat creşterea anuală până la 2,4%, de la 2,2%, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,2%, iar creditul de consum şi-a accelerat creşterea anuală până la 4,6%, de la 4%, în condiţiile unei scăderi lunare de 0,2%. Creditul acordat companiilor nefinanciare a crescut cu o rată anuală de 2,7%, după o creştere de 1,7% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 0,7%. (SCB Sweden)

Preţurile locuinţelor din Ţările de Jos şi-au temperat creşterea anuală şi în iulie 2025, până la 8,6%, de la 9,3% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 0,7%, după un avans de 0,9% în luna anterioară. Numărul tranzacţiilor a crescut cu o rată anuală de 13,9%, după o creştere de 28,8% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 12,2%. Preţul mediu a crescut cu o rată anuală de 6,3%, după o creştere de 7,5% în luna anterioară, în condiţiile unei creşteri lunare de 2,5%, la 486 de mii de euro. (CBS Netherlands)

Volumul vânzărilor retail din Danemarca şi-a accelerat creşterea anuală în iulie 2025, până la 3,4%, de la 2,1% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 0,6%, după un declin de 0,7% în luna anterioară. Vânzările de produse alimentare şi alte bunuri de uz curent au scăzut cu o rată anuală de 0,7%, după o scădere de 1,6% în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi lunare de 0,1%, iar vânzările de produse nealimentare au crescut cu o rată anuală de 6,7%, după o creştere de 5,4% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 1%. (Statistics Denmark)

Indicele încrederii producătorilor industriali din Ţările de Jos a crescut şi în august 2025, până la -2,2 puncte, de la -4,9 puncte în luna precedentă, în condiţiile în care indicele aşteptărilor privind activitatea viitoare a crescut până la 6,1 puncte, de la 4 puncte în luna anterioară. Indicele comenzilor noi a crescut până la -9,1 puncte, de la -11,4 puncte, iar indicele stocurilor a crescut până la -3,8 puncte, de la -7,3 puncte. (CBS Netherlands)

Indicele încrederii în perspectivele economice ale zonei euro a scăzut în august 2025, până la 95,2 puncte, de la 945,7 puncte în luna precedentă, în condiţiile în care indicele încrederii consumatorilor a scăzut până la -15,5 puncte, de la -14,7 puncte. Indicele încrederii pentru UE a scăzut cu 0,3 puncte, până la 94,9 puncte, pe fondul scăderii încrederii consumatorilor cu 0,3 puncte, până la -14,8 puncte. Indicele încrederii în economia României a înregistrat o scădere până la 94,4 puncte, cel mai redus nivel din ultimele 56 de luni, de la 94,6 puncte, pe fondul menţinerii încrederii consumatorilor la -31,5 puncte, cel mai redus nivel din noiembrie 2022. (Comisia Europeană)