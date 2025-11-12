Macron a declarat că ia în calcul retragerea de pe reţelele de socializare

Preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat, miercuri, că nu exclude posibilitatea de a părăsi anumite reţele de socializare, inclusiv platforma X (fostul Twitter) deţinută de Elon Musk, dar a subliniat că prioritatea este mai întâi reglementarea acestora la nivel intern, relatează AFP.

„Este un lucru la care mă gândesc cu multă atenţie şi pe care nu-l exclud deloc”, a spus Emmanuel Macron, în cadrul unei dezbateri organizate la Toulouse, la sediul cotidianului La Depêche du Midi, cu tema „Democraţia pusă la încercare pe reţelele de socializare”.

Întrebat despre derivele unor platforme precum X, preşedintele francez a explicat că, înainte de a decide o eventuală retragere, „prioritatea este să purtăm bătălia pe plan intern” şi „să obţinem elemente de reglementare şi de vizibilitate din interiorul reţelelor”.

Macron a adăugat că a venit la dezbatere, în faţa a aproximativ 300 de persoane, „pentru a trage un semnal de alarmă” privind riscurile pe care reţelele de socializare le pot reprezenta pentru democraţia franceză.