Macron cere ca Europa să fie reprezentată la negocierile dintre Trump, Putin şi Zelenski

Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a declarat, la Washington, că Europa ar trebui să fie reprezentată la masa discuţiilor dacă va avea loc întâlnirea trilaterală anunţată de Donald Trump între liderul american, Vladimir Putin şi Volodimir Zelenski, relatează CNN.

„Cred că, într-o etapă următoare, ar fi nevoie de o reuniune cvadrilaterală. Atunci când vorbim despre garanţii de securitate, vorbim despre întreaga securitate a continentului european”, a spus Macron.

Deocamdată, însă, este puţin probabil ca Trump să accepte această idee, întrucât se concentrează pe medierea directă între Moscova şi Kiev. Observaţia lui Macron subliniază totuşi miza uriaşă a negocierilor, care priveşte nu doar Ucraina, ci şi restul Europei.