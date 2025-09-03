Macron: Europa, pregătită să ofere garanţii de securitate Ucrainei odată cu semnarea păcii cu Rusia

Emmanuel Macron a declarat miercuri, la Palatul Élysee, alături de Volodimir Zelenski, că europenii sunt pregătiţi să ofere Ucrainei garanţii de securitate „în ziua în care se va semna acordul de pace cu Rusia”, transmite BFM TV.

„Securitatea Ucrainei este şi securitatea Europei”, a subliniat liderul francez, salutând „munca extrem de intensă din ultimele săptămâni”.

Zelenski a avertizat însă că „nu există niciun semnal din partea Rusiei privind o eventuală pace”, dar a subliniat sprijinul Uniunii Europene pentru a intensifica presiunea asupra Moscovei în vederea unei soluţii diplomatice.

Joi, 4 septembrie, va avea loc o reuniune a „coaliţiei voluntarilor”, formată din aproximativ 30 de state, majoritatea europene, care discută garanţii de securitate pentru Kiev şi posibilitatea de a trimite trupe în Ucraina după un eventual armistiţiu, pentru a descuraja o nouă agresiune rusă.

În aceeaşi zi, liderii europeni, împreună cu Macron şi Zelenski, vor avea o discuţie cu preşedintele american Donald Trump, care insistă pentru o întâlnire bilaterală între Vladimir Putin şi Zelenski.

Miercuri, Putin a declarat că este „gata” să se întâlnească cu Zelenski la Moscova, deşi Kremlinul contestă legitimitatea mandatului acestuia, prelungit din cauza legii marţiale instaurate în 2022.