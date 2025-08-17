Macron: "Există un singur agresor, Rusia"

Preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat, duminică, după reuniunea Coaliţiei de Voinţă, că există un singur agresor şi acela este Rusia, potrivit news.ro.

„Există un singur agresor, Rusia. Există un stat care propune o pace care nu este altceva decât o capitulare, şi acesta este Rusia. Nu pot exista discuţii fără ucraineni şi europeni”, a declarat Emmanuel Macron după două ore de reuniune în compania celor 30 de membri ai Coaliţiei de Voinţă.

„Am pregătit această reuniune într-un context extrem de grav atât pentru Ucraina, cât şi pentru întreaga Europă”, a adăugat el.

El a prezentat obiectivele reuniunii de luni de la Washington, reamintind că „dorim o pace solidă, durabilă şi care să respecte suveranitatea teritorială a tuturor ţărilor". "Orice acord care se bazează pe absenţa armatei ucrainene nu ar fi sincer”.

„Rusia este o putere imperialistă şi revizionistă, care nu şi-a respectat niciodată promisiunile de pace şi neagresiune. Dacă astăzi suntem slabi în faţa Rusiei, vom pregăti conflictele de mâine. Acestea vor afecta ucrainenii. Şi poate că şi pe noi”, a mai declarat el.