Macron: Franţa furnizează acum două treimi din volumul de informaţii secrete utilizate de Ucraina

T.B.
Internaţional / 16 ianuarie, 08:25

Macron: Franţa furnizează acum două treimi din volumul de informaţii secrete utilizate de Ucraina

Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a declarat că Franţa asigură în prezent aproximativ două treimi din volumul de informaţii secrete folosite de Ucraina în războiul cu Rusia, subliniind că, acum un an, Kievul era „covârşitor dependent” de sprijinul informativ al Statelor Unite, relatează Reuters.

Declaraţia a fost făcută în cadrul unui discurs adresat personalului militar francez, în care Macron a evidenţiat că rolul Europei în sprijinirea Ucrainei s-a extins semnificativ, atât în zona de asistenţă militară, cât şi în domeniul informaţiilor, notează Reuters.

„Dacă acum un an Ucraina depindea în mare măsură de informaţii americane, astăzi două treimi sunt furnizate de Franţa”, a afirmat Macron, prezentând acest lucru ca un rezultat al consolidării cooperării europene şi al eforturilor Franţei de a-şi asuma un rol central în sprijinul operaţional al Kievului, conform Reuters.

Afirmaţiile preşedintelui francez vin pe fondul unei reconfigurări a sprijinului occidental pentru Ucraina, în care statele europene încearcă să preia o parte mai mare din povara strategică, inclusiv în domenii sensibile precum supravegherea, recunoaşterea şi analiza informaţiilor militare, mai notează Reuters.

Macron a legat acest efort de „Coaliţia de Voinţă”, formată din peste 30 de state, care coordonează sprijinul militar şi planificarea pe termen mediu pentru securitatea Ucrainei. În cadrul acestei structuri, Franţa ar furniza o parte substanţială din informaţiile utilizate pentru planificare operaţională, avertizare timpurie şi evaluarea mişcărilor ruseşti, transmite Reuters.

Declaraţia contrastează însă cu evaluările anterioare ale oficialilor ucraineni şi americani, care au subliniat că Statele Unite rămân esenţiale, în special pentru imagistica satelitară, interceptări şi avertizări privind lansări de rachete. Observatori militari notează că „două treimi” reprezintă o estimare politică dificil de verificat public, având în vedere natura clasificată a cooperării în materie de intelligence, potrivit Reuters.

Mesajul transmis de Macron este însă unul clar politic: Europa, şi în special Franţa, doreşte să se poziţioneze ca pilon major al sprijinului strategic pentru Ucraina, într-un context în care dezbaterea privind „autonomia strategică europeană” capătă tot mai multă greutate, subliniază Reuters.

Dacă afirmaţiile reflectă realitatea operaţională, ele ar marca o schimbare importantă în arhitectura de securitate euro-atlantică, cu Franţa asumând un rol mult mai vizibil în domeniul informaţiilor militare, sector tradiţional dominat de Statele Unite şi Marea Britanie. Declaraţia este susceptibilă să genereze discuţii atât în cadrul NATO, cât şi la nivelul UE, privind distribuţia responsabilităţilor şi sustenabilitatea sprijinului european pentru Ucraina pe termen lung, notează Reuters.

