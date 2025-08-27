Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Macron, Merz şi Tusk transmit la Chişinău susţinerea hotărâtă a Republicii Moldova împotriva Rusiei

A.B.
Internaţional / 27 august, 21:03

Macron, Merz şi Tusk transmit la Chişinău susţinerea hotărâtă a Republicii Moldova împotriva Rusiei

Preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz şi premierul polonez Donald Tusk au efectuat miercuri o vizită la Chişinău, unde au transmis un mesaj ferm de sprijin pentru Republica Moldova în faţa presiunilor Rusiei şi în drumul spre Uniunea Europeană (UE), , transmite AFP, care afirmă cele ce urmează. Cei trei lideri europeni, reuniţi în aşa-numitul „Triunghi de la Weimar”, au participat la marcarea a 34 de ani de la independenţa ţării şi s-au adresat mulţimii la un concert organizat în capitala moldoveană.

„Uşa Uniunii Europene este deschisă”, a declarat cancelarul german Friedrich Merz, acuzând Moscova de „atacuri hibride masive” şi de tentative de destabilizare a democraţiei moldovene. Emmanuel Macron a vorbit despre o „şansă istorică” pentru Republica Moldova şi a denunţat „minciunile” Kremlinului: „Propaganda ne explică faptul că europenii vor să prelungească războiul şi că UE oprimă popoarele. Acestea sunt minciuni”.

Preşedinta Maia Sandu a salutat sprijinul liderilor europeni: „Nu există alternativă la Europa pentru Republica Moldova, într-un moment în care independenţa noastră, suveranitatea noastră şi pacea noastră sunt puse la încercare poate mai mult decât oricând”.

Vizita are loc cu o zi înaintea lansării campaniei electorale pentru alegerile legislative din septembrie, scrutin marcat de acuzaţii repetate privind amestecul masiv al Rusiei prin finanţări ascunse şi tentative de cumpărare a voturilor. Potrivit analistului Valeriu Paşa de la centrul Watchdog, prezenţa celor trei lideri reprezintă „un semnal puternic de susţinere a Republicii Moldova şi un mesaj simbolic adresat Rusiei”.

Opinia Cititorului ( 5 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 27.08.2025, 21:42)

    infricosator, dar mai bine sa afli stirea zguduitoare ca Moldova e in razboi cu Rusia desi nimeni n a observat

    ho ho ho 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 27.08.2025, 22:22)

      Sunt disperati rau astia trei de s-au dus in persoana. N-ai face asa ceva daca ai fi convins de rezultat inainte de scrutin. Discursul lui Macron a fost bun, dar orice om conectat la realitate stie ca tot ce a spus el despre UE e gargara.

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 27.08.2025, 22:02)

    romania si moldova sunt printre favorizatele natiuni dupa ce se va incheia curind razboiul

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 2.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 2)
      (mesaj trimis de anonim în data de 27.08.2025, 22:18)

      Doamne fereste...

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    3.  fără titlu
    (mesaj trimis de No name în data de 27.08.2025, 22:41)

    Chișinăul ar trebui să bombardeze Moscova

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

