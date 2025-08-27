Macron, Merz şi Tusk transmit la Chişinău susţinerea hotărâtă a Republicii Moldova împotriva Rusiei

Preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz şi premierul polonez Donald Tusk au efectuat miercuri o vizită la Chişinău, unde au transmis un mesaj ferm de sprijin pentru Republica Moldova în faţa presiunilor Rusiei şi în drumul spre Uniunea Europeană (UE), , transmite AFP, care afirmă cele ce urmează. Cei trei lideri europeni, reuniţi în aşa-numitul „Triunghi de la Weimar”, au participat la marcarea a 34 de ani de la independenţa ţării şi s-au adresat mulţimii la un concert organizat în capitala moldoveană.

„Uşa Uniunii Europene este deschisă”, a declarat cancelarul german Friedrich Merz, acuzând Moscova de „atacuri hibride masive” şi de tentative de destabilizare a democraţiei moldovene. Emmanuel Macron a vorbit despre o „şansă istorică” pentru Republica Moldova şi a denunţat „minciunile” Kremlinului: „Propaganda ne explică faptul că europenii vor să prelungească războiul şi că UE oprimă popoarele. Acestea sunt minciuni”.

Preşedinta Maia Sandu a salutat sprijinul liderilor europeni: „Nu există alternativă la Europa pentru Republica Moldova, într-un moment în care independenţa noastră, suveranitatea noastră şi pacea noastră sunt puse la încercare poate mai mult decât oricând”.

Vizita are loc cu o zi înaintea lansării campaniei electorale pentru alegerile legislative din septembrie, scrutin marcat de acuzaţii repetate privind amestecul masiv al Rusiei prin finanţări ascunse şi tentative de cumpărare a voturilor. Potrivit analistului Valeriu Paşa de la centrul Watchdog, prezenţa celor trei lideri reprezintă „un semnal puternic de susţinere a Republicii Moldova şi un mesaj simbolic adresat Rusiei”.