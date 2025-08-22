Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Macron, Merz şi Tusk vor face o vizită în Republica Moldova, în vederea ”susţinerii securităţii şi suveranităţii”

M.P.
Internaţional / 22 august, 14:21

Macron, Merz şi Tusk vor face o vizită în Republica Moldova, în vederea ”susţinerii securităţii şi suveranităţii”

Preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz şi premierul polonez Donald Tusk urmează s efectueze o vizită la Chişinău, miercuri, la 27 august, pentru a susţine Republica Moldova, care acuză Rusia de tentative de destabilizare, anunţă vineri preşedinţia franceză, relatează AFP, de la care precizăm următoarele.

Cei trei lideri europeni urmează să efectueze o vizită la Chişinău la invitaţia preşedintei moldovene Maia Sandu, cu ocazia marcării a 34 de ani de la independenţă, pentru a-şi ”reafirma susţinerea deplină a securităţii, suveranităţii şi drumului european al (Republicii) Moldova”, anunţă preşedinţia franceză.

Maia Sandu, care a obţinut o victoirie în alegerile prezidenţiale din noiembrie 2024 şi care apără Ucraina, acuza la sfârşitul lui iulie Rusia de desfăşurarea unei operaţiuni complexe şi coordonate de amestec ”fără precedent” cu scopul de a răsturna Republica Moldova proeuropeană în tabăra rusă în alegerile legislative prevăzute în septembrie.

Moscova vrea să ”controleze” această ţară situată la frontiera cu Uniunea Europeană şi Ucraina ”începând din această toamnă”, prin mecanisme de cumpărarea votului şi finanţări cu criptomonede, acuza şefa satului moldovean.

”100 de milioane de euro sunt prevăzuţi în acest sens”, acuza ea şi arăta cu degetul rmesageria Telegram.

Maia Sandu acuză principalele două forţe din opoziţie de faptul că profită de acest plan cu scopul de a priva Parlamentul de o majoritate care să apropie această fostă republică sovietică de integrarea în UE.

Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS) al lui Maia Sandu este creditat larg în fruntea intenţiilor de vot, cu 39%, potrivit unui ultim sondaj, care datează de la jujmătatea lui iulie.

Preşedintele francez Emmanuel Macron denunţa, într-o întâlnire cu Maia Sandu la 10 martie, la Palatul Élysee, ”tentative ruse tot mai dezinhibate de destabilizare” a Republicii Moldova şi a ”instituţiilor democratice” moldoveneşti.

El îşi exprima dorinţa unei ”consolidări şi mai mari a cooperării în vederea creşterii rezistenţei (Republicii) Moldova la amestecuri străine”.

Republica Moldova este considerată de către Occident deosebit de vulnerabilă după invazia Ucrainei de către Rusia, în februarie 2022.

Înăuntrul frontierelor recunoscute internaţional ale Republicii Moldova se află Transnistria, o regiune separatistă prorusă.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 22.08.2025, 15:25)

    se aude ca fiecare ia in portbagaj cate un sistem Patriot si altul in rulota sa i le dea Săndicăi iar ea le va inmâna zebelitului ca sa stranga relatiile :-))))))))

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

22 august

Citeşte Ziarul BURSA din 22 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

22 august
Ediţia din 22.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

22 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0545
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3573
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3834
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8454
Gram de aur (XAU)Gram de aur466.5432

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb