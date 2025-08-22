Macron, Merz şi Tusk vor face o vizită în Republica Moldova, în vederea ”susţinerii securităţii şi suveranităţii”

Preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz şi premierul polonez Donald Tusk urmează s efectueze o vizită la Chişinău, miercuri, la 27 august, pentru a susţine Republica Moldova, care acuză Rusia de tentative de destabilizare, anunţă vineri preşedinţia franceză, relatează AFP, de la care precizăm următoarele.

Cei trei lideri europeni urmează să efectueze o vizită la Chişinău la invitaţia preşedintei moldovene Maia Sandu, cu ocazia marcării a 34 de ani de la independenţă, pentru a-şi ”reafirma susţinerea deplină a securităţii, suveranităţii şi drumului european al (Republicii) Moldova”, anunţă preşedinţia franceză.

Maia Sandu, care a obţinut o victoirie în alegerile prezidenţiale din noiembrie 2024 şi care apără Ucraina, acuza la sfârşitul lui iulie Rusia de desfăşurarea unei operaţiuni complexe şi coordonate de amestec ”fără precedent” cu scopul de a răsturna Republica Moldova proeuropeană în tabăra rusă în alegerile legislative prevăzute în septembrie.

Moscova vrea să ”controleze” această ţară situată la frontiera cu Uniunea Europeană şi Ucraina ”începând din această toamnă”, prin mecanisme de cumpărarea votului şi finanţări cu criptomonede, acuza şefa satului moldovean.

”100 de milioane de euro sunt prevăzuţi în acest sens”, acuza ea şi arăta cu degetul rmesageria Telegram.

Maia Sandu acuză principalele două forţe din opoziţie de faptul că profită de acest plan cu scopul de a priva Parlamentul de o majoritate care să apropie această fostă republică sovietică de integrarea în UE.

Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS) al lui Maia Sandu este creditat larg în fruntea intenţiilor de vot, cu 39%, potrivit unui ultim sondaj, care datează de la jujmătatea lui iulie.

Preşedintele francez Emmanuel Macron denunţa, într-o întâlnire cu Maia Sandu la 10 martie, la Palatul Élysee, ”tentative ruse tot mai dezinhibate de destabilizare” a Republicii Moldova şi a ”instituţiilor democratice” moldoveneşti.

El îşi exprima dorinţa unei ”consolidări şi mai mari a cooperării în vederea creşterii rezistenţei (Republicii) Moldova la amestecuri străine”.

Republica Moldova este considerată de către Occident deosebit de vulnerabilă după invazia Ucrainei de către Rusia, în februarie 2022.

Înăuntrul frontierelor recunoscute internaţional ale Republicii Moldova se află Transnistria, o regiune separatistă prorusă.