Macron şi Merz discută la Bregançon viitorul proiectului FCAS înaintea consiliului franco-german

Preşedintele francez Emmanuel Macron îl va primi joi, la reşedinţa sa de vară de la fortul Bregançon pe cancelarul german Friedrich Merz, pentru o cină bilaterală în ajunul consiliului de miniştri franco-german, scrie Le Figaro, de la care transmitem cele ce urmează.

Întâlnirea, descrisă de Élysee drept un „semn de atenţie specială”, are loc pe fundalul divergenţelor privind programul european Future Combat Air System (FCAS), proiectul comun al Franţei, Germaniei şi Spaniei pentru dezvoltarea unei aeronave de luptă de generaţia a şasea.

Vineri, la Toulon, Macron şi Merz vor prezida prima reuniune a consiliului ministerial de la instalarea noului cancelar german, cu trei sesiuni dedicate competitivităţii europene, convergenţei economice şi sociale şi, într-un format restrâns, subiectelor de securitate şi apărare, conform sursei citate.

La sfârşitul lunii iulie, cei doi lideri au cerut miniştrilor apărării să evalueze blocajele din proiectul FCAS, unde tensiunile dintre Dassault Aviation şi Airbus pun în pericol următoarea fază a programului. „Dificultăţile temporare trebuie rezolvate, nu există un plan B”, a transmis preşedinţia franceză.

Pe lângă tema apărării, cei doi lideri vor aborda garanţiile de securitate pentru Ucraina, dosarul nuclear iranian şi situaţia din Gaza, Parisul şi Berlinul având poziţii apropiate în privinţa acestor dosare, cu excepţia recunoaşterii unui stat palestinian, unde opiniile diferă.