Macron spune că nu trebuie să existe restricţii pentru armata ucraineană în cazul unui acord de pace

Preşedintele francez Emmanuel Macron a afirmat luni, după summitul de la Casa Albă, că una dintre garanţiile de securitate care va trebui să însoţească orice acord de pace cu Rusia va fi o armată ucraineană „robustă”, capabilă să descurajeze orice nou atac, potrivit news.ro.

„Am putut reveni în această după-amiază asupra conţinutului acestor garanţii de securitate, care constau într-o armată ucraineană robustă, capabilă să reziste oricărei tentative de atac şi să o descurajeze, şi, prin urmare, fără restricţii în ceea ce priveşte numărul, capacitatea sau armamentul”, a declarat el presei în faţa Casei Albe.

Emmanuel Macron a confirmat că nu a fost abordată în cadrul discuţiilor de la Casa Albă chestiunea eventualelor concesii teritoriale ale Ucrainei. „Nu am discutat deloc acest subiect astăzi”, a declarat preşedintele francez jurnaliştilor. „Şi asta din două motive. În primul rând, prioritatea sunt garanţiile de securitate şi, în al doilea rând, s-a spus că acest lucru trebuie discutat la nivel bilateral şi trilateral”, a explicat el.

Emmanuel Macron a solicitat însă „intensificarea sancţiunilor” împotriva Rusiei în cazul eşecului negocierilor cu Ucraina. „Dacă acest proces va fi respins, suntem cu toţii de acord că va trebui să intensificăm sancţiunile şi, în orice caz, să adoptăm o poziţie care să exercite o presiune mai mare asupra părţii ruse”, a declarat preşedintele francez la Washington.

Macron susţine că Trump ar fi „dispus” să impună Moscovei sancţiuni secundare şi tarife vamale, dacă Rusia trage de timp şi a subliniat că preşedintele american a impus deja tarife Indiei pentru că a cumpărat energie rusească.

Preşedintele francez a adăugat că „nu este convins că Rusia doreşte pacea” şi şi-a exprimat sprijinul pentru o încetare a focului ca o condiţie prealabilă pentru orice discuţii directe cu Rusia. El susţine că liderii europeni „i-au spus clar lui Trump” că nu este acceptabil să dureze săptămâni sau chiar luni pentru a ajunge la un acord de pace.

Macron a mai opinat că forţele militare europene ar trebui să participe în viitor la operaţiunile de menţinere a păcii în Ucraina. „Vom avea nevoie de o armată ucraineană puternică şi va trebui să ajutăm Ucraina cu militari în teren”, a afirmat Macron. „Vom avea nevoie de operaţiuni de menţinere a păcii pe care aliaţii Ucrainei sunt dispuşi să le furnizeze”, a arătat el.

Nu este prima dată când Macron lansează această idee - însă încercările anterioare nu s-au concretizat într-un sprijin efectiv.