MAE: Combaterea antisemitismului, prioritate pentru România, de Ziua internaţională de comemorare a victimelor Holocaustului.

Chestiunea combaterii antisemitismului şi a păstrării memoriei Holocaustului reprezintă o prioritate pentru România, care, prin măsurile recente adoptate în acest domeniu, a devenit un model regional, a transmis marţi Ministerul Afacerilor Externe. Ziua internaţională a comemorării victimelor Holocaustului este marcată anual pe 27 ianuarie, conform Agerpres.

"Ministerul Afacerilor Externe aduce un omagiu memoriei victimelor tragicelor evenimente din perioada celui de-al Doilea Război Mondial. Combaterea antisemitismului şi păstrarea memoriei Holocaustului reprezintă o prioritate pentru România, care, prin măsurile recente adoptate în acest domeniu, a devenit un model regional. Contextul intern şi internaţional actual a determinat o creştere a intoleranţei faţă de membrii comunităţii evreieşti, manifestată atât în mediul online, cât şi prin incidente recente. În acest context, ziua comemorativă de 27 ianuarie reprezintă un moment potrivit pentru a reflecta asupra măsurilor necesare pentru a combate răspândirea acestor fenomene”, a relatat Agerpres.

MAE subliniază că va continua să susţină implementarea proiectelor prevăzute în Strategia naţională pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului 2024-2027 şi va rămâne implicat în acţiunile care vizează combaterea antisemitismului, păstrarea memoriei Holocaustului, evocarea victimelor şi protejarea şi sprijinirea supravieţuitorilor, potrivit Agerpres.

Pe 27 ianuarie 1945, prizonierii lagărului de la Auschwitz-Birkenau au fost eliberaţi. În conformitate cu Rezoluţia 60/7 din 2005 a Adunării Generale a ONU, statele sunt încurajate să comemoreze victimele Holocaustului şi să promoveze programe educaţionale dedicate acestui subiect, relatează Agerpres.