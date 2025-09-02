Magistrala 2 de metrou se prelungeşte spre Petricani printr-o investiţie de 120 milioane euro

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii a anunţat semnarea protocolului de colaborare pentru demararea proiectului de extindere a Magistralei 2 de metrou, pe tronsonul Pipera - Petricani, document semnat de ministrul Ciprian Şerban, directorul general Metrorex, Mariana Miclăuş, şi primarul Sectorului 2, Rareş Hopincă.

Proiectul vizează prelungirea actualei magistrale cu aproximativ 1,6 kilometri de cale dublă, de-a lungul Bulevardului Dimitrie Pompeiu şi Străzii Petricani, până la intersecţia cu Bulevardul Pipera. Noua secţiune va include două staţii de metrou, prevăzute cu facilităţi moderne şi interconectare cu transportul de suprafaţă.

„Prin semnarea acestui protocol, facem un pas important în direcţia concretizării unui proiect aşteptat de ani de zile. (...) Această extindere este răspunsul nostru direct la nevoile reale ale comunităţii - de a beneficia de un transport public modern, sigur, eficient şi sustenabil”, a declarat Mariana Miclăuş, director general Metrorex.

Investiţia strategică urmăreşte reducerea timpilor de deplasare, descongestionarea traficului rutier, creşterea atractivităţii transportului public, reducerea poluării şi stimularea dezvoltării economice locale.

Extinderea este inclusă în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă Bucureşti-Ilfov şi în Master Planul General de Transport al României, fiind eligibilă pentru finanţare din fonduri externe nerambursabile prin Programul Transport 2021-2027. Valoarea estimată a proiectului este de 120 milioane de euro (fără TVA), urmând să fie actualizată în cadrul studiului de fezabilitate.