Maia Sandu, de Ziua Independenţei Ucrainei: Ţinând piept agresiunii barbare, ucrainenii nu lasă războiul să se extindă

Preşedintele Republicii Moldova Maia Sandu afirmă în mesajul de Ziua Independenţei Ucrainei că, ţinând piept agresiunii barbare, ucrainenii nu lasă războiul să se extindă, protejând astfel şi pacea şi suveranitatea Republicii Moldova, conform news.ro.

Cu ocazia Zilei Independenţei Ucrainei, preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a adus un omagiu curajului poporului ucrainean, care îşi apără zilnic dreptul la libertate şi suveranitate, relatează sursa.

„Ţinând piept agresiunii barbare, ucrainenii nu lasă războiul să se extindă, protejând astfel şi pacea şi suveranitatea noastră", a subliniat Maia Sandu.

Ea refirmă că Republica Moldova rămâne ferm alături de Ucraina şi de cetăţenii săi, care luptă cu propriul sacrificiu pentru un viitor liber şi paşnic, în întreaga Europa.