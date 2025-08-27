Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Maia Sandu: Moldova trăieşte prin tine,prin fiecare mână care munceşte,prin fiecare inimă care iubeşte

T.B.
Internaţional / 27 august, 10:38

Maia Sandu: Moldova trăieşte prin tine,prin fiecare mână care munceşte,prin fiecare inimă care iubeşte

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis miercuri un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Independenţei Republicii Moldova, în care a evidenţiat rolul cetăţenilor, pe care i-a îndemnat să fie "liberi şi puternici", informează MOLDPRES.

"Tu ai păstrat tradiţiile Moldovei şi ai adunat familiile acasă. Tu ai muncit onest, ai avut grijă de pământ şi ai pus pe masă roadă bună. Tu ai pus cărămidă peste cărămidă, ai construit o şcoală, ai făcut un drum, ai construit un spital. Tu ţi-ai crescut copiii cu dragoste de familie şi de ţară. Tu ai fost la datorie şi ai ajutat mii de oameni, tu ai salvat o viaţă, ai adus frumosul în viaţa noastră, ai clădit o viaţă. Tu eşti viitorul - construieşte pe moştenirea noastră şi fii liber şi puternic", a afirmat Maia Sandu, conform sursei.

Şefa statului a chemat la unitate, libertate şi independenţă.

"Tot ce faci tu înseamnă Moldova. Când tu te simţi în siguranţă, Moldova este în siguranţă. Când tu acţionezi liber şi independent, Moldova este liberă şi independentă. Când tu alegi drumul corect, Moldova este pe drumul corect. Moldova trăieşte prin tine, prin fiecare mână care munceşte, prin fiecare inimă care iubeşte. Noi făurim drumul Moldovei. La mulţi ani, Moldova!", a transmis Sandu.

Separat, lideri ai Republicii Moldova şi reprezentanţi ai instituţiilor de forţă au depus flori la monumentul "Maica Îndurerată" din cadrul Complexului Memorial "Eternitate".

Cu această ocazie, Maia Sandu a transmis un mesaj de recunoştinţă faţă de eroii neamului care au apărat independenţa ţării, subliniind datoria generaţiei actuale de a păstra şi consolida acest dar, potrivit Moldpres.

"(...) Suntem astăzi aici pentru a ne exprima recunoştinţa faţă de eroii neamului nostru, care, cu arma în mână, au apărat independenţa. Independenţa înseamnă să ne trăim viaţa în libertate, în pace şi cu demnitate. Este datoria noastră faţă de părinţi şi bunici, dar şi faţă de copiii şi nepoţii noştri, să protejăm şi să consolidăm independenţa, să transformăm Republica Moldova într-un stat puternic, capabil să ne asigure libertate şi bunăstare pentru mulţi ani", a declarat şefa statului.

Maia Sandu a amintit că moldovenii îşi doresc să facă parte din "marea familie europeană", acolo unde există siguranţă şi libertate, dar a atras atenţia şi asupra faptului că ţara trebuie să rămână vigilentă în faţa provocărilor externe şi a tentativelor de amestec în treburile interne.

La rândul său, preşedintele Parlamentului, Igor Grosu, a vorbit despre maturitatea şi rezilienţa Republicii Moldova.

"Fiecare an care trece face ca Moldova să devină mai matură, mai înţeleaptă şi mai pregătită pentru a face faţă provocărilor. (...)", a declarat Grosu.

Prim-ministrul Dorin Recean a subliniat că independenţa este cea care uneşte cetăţenii.

"Independenţa ne uneşte atunci când aducem un omagiu celor care s-au sacrificat, atunci când avem grijă de familiile lor, când educăm copiii în spiritul patriotismului şi, foarte important, atunci când purtăm următoarele lupte necesare pentru construcţia unui stat - unei Moldove independente, suverane şi prospere", a afirmat premierul moldovean.

Republica Moldova marchează miercuri 34 de ani de la proclamarea Independenţei, votată de Parlament la 27 august 1991. Cu această ocazie, la Chişinău şi în alte localităţi ale ţării vor fi organizate mai multe evenimente festive. În a doua parte a zilei, preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, şi premierul Poloniei, Donald Tusk, sunt aşteptaţi la Chişinău, "o dovadă a faptului că Moldova contează", potrivit Maiei Sandu.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

27 august

Citeşte Ziarul BURSA din 27 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

27 august
Ediţia din 27.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

26 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0552
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3437
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3905
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8533
Gram de aur (XAU)Gram de aur470.7734

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb