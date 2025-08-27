Maia Sandu: Moldova trăieşte prin tine,prin fiecare mână care munceşte,prin fiecare inimă care iubeşte

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis miercuri un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Independenţei Republicii Moldova, în care a evidenţiat rolul cetăţenilor, pe care i-a îndemnat să fie "liberi şi puternici", informează MOLDPRES.

"Tu ai păstrat tradiţiile Moldovei şi ai adunat familiile acasă. Tu ai muncit onest, ai avut grijă de pământ şi ai pus pe masă roadă bună. Tu ai pus cărămidă peste cărămidă, ai construit o şcoală, ai făcut un drum, ai construit un spital. Tu ţi-ai crescut copiii cu dragoste de familie şi de ţară. Tu ai fost la datorie şi ai ajutat mii de oameni, tu ai salvat o viaţă, ai adus frumosul în viaţa noastră, ai clădit o viaţă. Tu eşti viitorul - construieşte pe moştenirea noastră şi fii liber şi puternic", a afirmat Maia Sandu, conform sursei.

Şefa statului a chemat la unitate, libertate şi independenţă.

"Tot ce faci tu înseamnă Moldova. Când tu te simţi în siguranţă, Moldova este în siguranţă. Când tu acţionezi liber şi independent, Moldova este liberă şi independentă. Când tu alegi drumul corect, Moldova este pe drumul corect. Moldova trăieşte prin tine, prin fiecare mână care munceşte, prin fiecare inimă care iubeşte. Noi făurim drumul Moldovei. La mulţi ani, Moldova!", a transmis Sandu.

Separat, lideri ai Republicii Moldova şi reprezentanţi ai instituţiilor de forţă au depus flori la monumentul "Maica Îndurerată" din cadrul Complexului Memorial "Eternitate".

Cu această ocazie, Maia Sandu a transmis un mesaj de recunoştinţă faţă de eroii neamului care au apărat independenţa ţării, subliniind datoria generaţiei actuale de a păstra şi consolida acest dar, potrivit Moldpres.

"(...) Suntem astăzi aici pentru a ne exprima recunoştinţa faţă de eroii neamului nostru, care, cu arma în mână, au apărat independenţa. Independenţa înseamnă să ne trăim viaţa în libertate, în pace şi cu demnitate. Este datoria noastră faţă de părinţi şi bunici, dar şi faţă de copiii şi nepoţii noştri, să protejăm şi să consolidăm independenţa, să transformăm Republica Moldova într-un stat puternic, capabil să ne asigure libertate şi bunăstare pentru mulţi ani", a declarat şefa statului.

Maia Sandu a amintit că moldovenii îşi doresc să facă parte din "marea familie europeană", acolo unde există siguranţă şi libertate, dar a atras atenţia şi asupra faptului că ţara trebuie să rămână vigilentă în faţa provocărilor externe şi a tentativelor de amestec în treburile interne.

La rândul său, preşedintele Parlamentului, Igor Grosu, a vorbit despre maturitatea şi rezilienţa Republicii Moldova.

"Fiecare an care trece face ca Moldova să devină mai matură, mai înţeleaptă şi mai pregătită pentru a face faţă provocărilor. (...)", a declarat Grosu.

Prim-ministrul Dorin Recean a subliniat că independenţa este cea care uneşte cetăţenii.

"Independenţa ne uneşte atunci când aducem un omagiu celor care s-au sacrificat, atunci când avem grijă de familiile lor, când educăm copiii în spiritul patriotismului şi, foarte important, atunci când purtăm următoarele lupte necesare pentru construcţia unui stat - unei Moldove independente, suverane şi prospere", a afirmat premierul moldovean.

Republica Moldova marchează miercuri 34 de ani de la proclamarea Independenţei, votată de Parlament la 27 august 1991. Cu această ocazie, la Chişinău şi în alte localităţi ale ţării vor fi organizate mai multe evenimente festive. În a doua parte a zilei, preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, şi premierul Poloniei, Donald Tusk, sunt aşteptaţi la Chişinău, "o dovadă a faptului că Moldova contează", potrivit Maiei Sandu.