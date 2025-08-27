Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Mall-uri în care cad victime copii

Sorin Rosca Stanescu
Miscellanea / 27 august, 11:02

Sorin Rosca Stanescu

Doi copii minori, al căror nume nu-l putem face, din acest motiv, public, au fost victimele unui atac şi al unui jaf în Mall Promenada. În cele din urmă, agresorii, dintre care unul cu antecedente penale, au fost prinşi, iar în urma anchetei instanţa a dat o sentinţă definitivă prin care a constatat că aceştia s-au făcut vinovaţi de tâlhărie calificată şi au fost condamnaţi ca atare. Mă adresez întregii prese şi opiniei publice pentru a vă semnala acest caz deosebit de grav. Voi oferi detalii asupra circumstanţelor acestora. Vă voi ruga să faceţi publice circumstanţele acestuia, asfel încât, în viitor, alţi copii nevinovaţi să nu fie atacaţi şi tâlhăriţi din cauza neglijenţei celor care trebuie să asigure protecţia persoanelor aflate în mall. În acest sens, toate proble există în rechizitoriul parchetului şi în sentinţa definitivă a justiţiei. SC PROMENADA MALL SRL, în plan juridic o societate cu răspundere limitată, înregistrată într-un simplu birou, într-un bloc de birouri, în ciuda numărului extrem de mare de persoane de toate vârstele, care zilnic cheltuie timp şi bani în acest uriaş centru comercial, îşi încalcă în mod sistematic angajamentul asumat de a asigura monitorizarea video a posibilelor incidente şi de a proteja cetăţenii de toate vârstele prin intermediul societăţii de pază angajată în acest scop. În calitate de jurnalist de investigaţii cu o vastă experienţă şi cunoscând în detaliu cazul pe care îl semnalez, îmi asum personal întreaga răspundere pentru afirmaţiile de mai sus, precum şi pentru afirmaţiile ce urmează. Faptele de tâlhărie împotriva unor minori şi de jefuire a acestora, practic în văzul celor care trebuie să asigure ordinea, precum şi neintervenţia în speţă au fost dovedite în instanţă, la fel ca neîndeplinirea de către conducerea mall-ului a angajamentului asumat în scris de a-i proteja pe clienţi de asemenea violenţe. Cu ajutorul celor care vor prelua informaţiile pe care la postez, le solicit şi celorlalte victime de la mall promenada şi din ţară să ne semnaleze incidentele prin care ce au trecut la adresa de email „victime.promenada@gmail.com”. Insist asupra faptului că, în totalitate, informaţiile pe care le furnizez se regăsesc în sentinţa definitivă a instanţei de judecată care i-a condamnat la pedepse penale pe agresori.

Cabinetul de Avocat "Graziela Bârla” vă pune la dispoziţie în cele ce urmează acţiunea prin care, cele două victime ale lipsei de responsabilitate a SC PROMENADA MALL, solicita repararea prejudiciului suferit, precum şi extras din hotărârea penală care îi viza, însă, doar pe agresori. Vă solicit sprijinul pentru a interveni în plan publicistic în scopul de a determina SC PROMENADA MALL SRL, precum şi alte unităţi comericale de acest fel din ţară, să ia măsurile necesare şi legale pentru ca asemena violenţe să nu se mai repete şi pentru ca cetăţenii de toate vârstele, în special minorii şi vârstnicii, persoane fără apărare, să nu mai fie expuşi în viitor unor asemenea violenţe.

Rugăm alte persoane care au întâmpinat situaţii similare să contacteze victime.promenada@gmail.com !

Mall-uri în care cad victime copii

Mall-uri în care cad victime copii

Mall-uri în care cad victime copii

Mall-uri în care cad victime copii

Mall-uri în care cad victime copii

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Miscellanea

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

27 august

Citeşte Ziarul BURSA din 27 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

27 august
Ediţia din 27.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

26 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0552
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3437
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3905
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8533
Gram de aur (XAU)Gram de aur470.7734

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb