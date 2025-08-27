Mall-uri în care cad victime copii

Doi copii minori, al căror nume nu-l putem face, din acest motiv, public, au fost victimele unui atac şi al unui jaf în Mall Promenada. În cele din urmă, agresorii, dintre care unul cu antecedente penale, au fost prinşi, iar în urma anchetei instanţa a dat o sentinţă definitivă prin care a constatat că aceştia s-au făcut vinovaţi de tâlhărie calificată şi au fost condamnaţi ca atare. Mă adresez întregii prese şi opiniei publice pentru a vă semnala acest caz deosebit de grav. Voi oferi detalii asupra circumstanţelor acestora. Vă voi ruga să faceţi publice circumstanţele acestuia, asfel încât, în viitor, alţi copii nevinovaţi să nu fie atacaţi şi tâlhăriţi din cauza neglijenţei celor care trebuie să asigure protecţia persoanelor aflate în mall. În acest sens, toate proble există în rechizitoriul parchetului şi în sentinţa definitivă a justiţiei. SC PROMENADA MALL SRL, în plan juridic o societate cu răspundere limitată, înregistrată într-un simplu birou, într-un bloc de birouri, în ciuda numărului extrem de mare de persoane de toate vârstele, care zilnic cheltuie timp şi bani în acest uriaş centru comercial, îşi încalcă în mod sistematic angajamentul asumat de a asigura monitorizarea video a posibilelor incidente şi de a proteja cetăţenii de toate vârstele prin intermediul societăţii de pază angajată în acest scop. În calitate de jurnalist de investigaţii cu o vastă experienţă şi cunoscând în detaliu cazul pe care îl semnalez, îmi asum personal întreaga răspundere pentru afirmaţiile de mai sus, precum şi pentru afirmaţiile ce urmează. Faptele de tâlhărie împotriva unor minori şi de jefuire a acestora, practic în văzul celor care trebuie să asigure ordinea, precum şi neintervenţia în speţă au fost dovedite în instanţă, la fel ca neîndeplinirea de către conducerea mall-ului a angajamentului asumat în scris de a-i proteja pe clienţi de asemenea violenţe. Cu ajutorul celor care vor prelua informaţiile pe care la postez, le solicit şi celorlalte victime de la mall promenada şi din ţară să ne semnaleze incidentele prin care ce au trecut la adresa de email „victime.promenada@gmail.com”. Insist asupra faptului că, în totalitate, informaţiile pe care le furnizez se regăsesc în sentinţa definitivă a instanţei de judecată care i-a condamnat la pedepse penale pe agresori.

Cabinetul de Avocat "Graziela Bârla” vă pune la dispoziţie în cele ce urmează acţiunea prin care, cele două victime ale lipsei de responsabilitate a SC PROMENADA MALL, solicita repararea prejudiciului suferit, precum şi extras din hotărârea penală care îi viza, însă, doar pe agresori. Vă solicit sprijinul pentru a interveni în plan publicistic în scopul de a determina SC PROMENADA MALL SRL, precum şi alte unităţi comericale de acest fel din ţară, să ia măsurile necesare şi legale pentru ca asemena violenţe să nu se mai repete şi pentru ca cetăţenii de toate vârstele, în special minorii şi vârstnicii, persoane fără apărare, să nu mai fie expuşi în viitor unor asemenea violenţe.

Rugăm alte persoane care au întâmpinat situaţii similare să contacteze victime.promenada@gmail.com !