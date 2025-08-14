Mamaia şi Constanţa, epicentrul distracţiei de Sfânta Maria

Mamaia şi Constanţa se pregătesc pentru „Weekendul Weekendurilor”, un maraton de evenimente ce îmbină tradiţia, spectacolul şi energia verii, desfăşurat între 11 şi 17 august, conform instituţiei. Minivacanţa de Sfânta Maria, considerată punctul culminant al sezonului estival, aduce concerte, parade navale, focuri de artificii şi momente artistice, atrăgând turişti din toată ţara şi din străinătate.

Ziua de 15 august începe cu un recital la răsărit susţinut pe plaja ZooM Beach de Corul Naţional de Cameră „Madrigal - Marin Constantin”. Piaţeta Cazino din Mamaia va găzdui, între 15 şi 17 august, trei seri de concerte live cu artişti precum Connect-R, Ştefan Bănică Jr., Horia Brenciu, Alexandra Ungureanu şi alţii, cu acces liber pentru public.

Piaţeta Rex - Scena Arlecchino va oferi, în aceeaşi perioadă, expoziţii interactive cu dinozauri, reconstituiri istorice, teatru de păpuşi şi activităţi pentru copii.

Zona exclusivistă a plajei Mamaia va găzdui petreceri în cluburi precum Fratelli, Nuba şi Loft, cu artişti internaţionali, inclusiv Naomi Campbell la pupitrul de DJ şi Marco Carola, nume de referinţă în muzica techno.

În paralel, Constanţa celebrează Ziua Marinei Române printr-un program ce include expoziţii, ateliere, demonstraţii navale şi spectacole pirotehnice, culminând pe 15 august cu exerciţiul naval FNR 25.10, retragerea cu torţe şi un concert pe faleza Cazinoului.

Evenimentele sunt organizate de OMD Mamaia Constanţa, asociaţie de utilitate publică ce coordonează strategia de promovare şi dezvoltare turistică a destinaţiei.