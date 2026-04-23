Manchester City a urcat pe primul loc în clasamentul Premier League

Manchester City a pus capăt dominaţiei echipei Arsenal în fruntea clasamentului din Premier League şi a condamnat-o pe Burnley la retrogradare, după o victorie dificilă cu 1-0 obţinută miercuri pe Turf Moor, relatează Reuters.

Finalizarea precisă a lui Erling Haaland după cinci minute de joc ar fi putut deschide calea către o îmbunătăţire a diferenţei de goluri, dar jucătorilor le-a lipsit eficacitatea în faţa porţii, în timp ce Burnley a rezistat cu tenacitate.

Haaland a lovit bara şi a mai avut alte ocazii, în timp ce City încerca să-şi asigure un avantaj confortabil, dar echipa lui Pep Guardiola a trebuit să se mulţumească cu o victorie surprinzător de strânsă.

După ce au ajuns din urmă echipa Arsenal, ocupă acum primul loc în clasament, ambele echipe având câte 70 de puncte după 33 de meciuri şi acelaşi golaveraj de +37.

Pentru echipa Burnley a lui Scott Parker, inevitabilul a devenit realitate, echipa rămânând blocată la 20 de puncte, la 13 puncte distanţă de zona de siguranţă, cu doar patru meciuri rămase de disputat.