Manfred Weber: „România are un rol esenţial în stabilitatea politică şi economică a Europei”

A.B.
Politică / 1 septembrie, 12:14

Manfred Weber: „România are un rol esenţial în stabilitatea politică şi economică a Europei”

Liderul Partidului Popular European (PPE), Manfred Weber, a declarat, la Bucureşti, că ţara noastră şi PNL joacă un rol crucial în asigurarea stabilităţii politice, bugetare şi de securitate a Uniunii Europene. Declaraţiile au fost făcute după întâlnirea cu premierul Ilie Bolojan şi conducerea liberalilor.

„Stabilitatea ţărilor noastre, bugetară şi politică, este esenţială. E o provocare pe care o vedem în multe state europene - în Franţa, în Germania - iar România nu face excepţie. Guvernul de la Bucureşti face paşi necesari pentru a pune în ordine bugetul, iar PPE sprijină acest demers”, a subliniat Weber.

El a arătat că Europa are nevoie de mai multă competitivitate şi creştere economică: „Doar prin dezvoltare putem menţine un nivel bun de trai. De aceea, PPE susţine acordurile comerciale, reducerea poverii birocratice şi sprijinirea fermierilor. Agricultorii din România pot conta pe PPE pentru a-şi apăra interesele şi a asigura securitatea alimentară europeană.”

În privinţa securităţii, Weber a avertizat că evenimentele recente „au arătat vulnerabilitatea continentului” şi a pledat pentru accelerarea construcţiei unui pilon european de apărare. „Apărarea Uniunii pe flancul estic nu este doar responsabilitatea Poloniei, a ţărilor baltice şi a României. Este o obligaţie comună, iar Germania, Franţa, Italia şi Spania trebuie să contribuie activ la crearea unui Scut Estic european”, a afirmat liderul PPE.

El a transmis şi un mesaj pentru Republica Moldova, aflată în prag de alegeri parlamentare: „Preşedintele Maia Sandu a oferit o perspectivă clar pro-europeană pentru Moldova. PPE va sprijini în continuare acest drum şi va rămâne alături de partenerii noştri de peste Prut.”

Weber a salutat, totodată, eforturile europarlamentarului Siegfried Mureşan în negocierile privind bugetul european multianual, subliniind importanţa fondurilor de coeziune şi a investiţiilor din PNRR pentru ţara noastră.

