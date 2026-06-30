MApN: Încărcătură explozivă, identificată şi detonată controlat la Rachelu, Tulcea

Ministerul Apărării Naţionale a anunţat că, în zona localităţii Rachelu, comuna Luncaviţa, judeţul Tulcea, a fost semnalată luni, 29 iunie, prin apel la Serviciul 112 de către un localnic, existenţa unor fragmente de dronă, conform unei postări oficiale pe Facebook.

Echipe specializate ale MApN şi ale altor instituţii din domeniul securităţii şi apărării naţionale au ajuns la faţa locului, au evaluat riscurile şi au securizat perimetrul, confirmând prezenţa unei încărcături explozive, potrivit aceleiaşi surse. Încărcătura a fost detonată controlat la faţa locului, în dimineaţa zilei de 30 iunie, într-un loc special amenajat de o echipă de specialişti ai Ministerului Apărării Naţionale, cu respectarea tuturor procedurilor prevăzute pentru aceste situaţii şi în deplină siguranţă pentru cetăţeni şi pentru specialiştii implicaţi, conform comunicatului citat. Cazul este preluat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, potrivit aceleiaşi surse.

Datele preliminare rezultate în urma evaluărilor efectuate de specialişti indică faptul că fragmentele provin de la o dronă utilizată în atacurile executate de Federaţia Rusă asupra infrastructurii portuare ucrainene în luna aprilie 2026, anterior măsurilor de consolidare şi adaptare a apărării aeriene adoptate după incidentele grave de la Galaţi, conform MApN.

De la începutul războiului de agresiune al Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei, au fost înregistrate peste 100 de atacuri asupra unor obiective aflate în proximitatea frontierei cu România, potrivit aceleiaşi surse. În acest context, au fost semnalate 29 de pătrunderi neautorizate ale unor drone ruseşti în spaţiul aerian naţional şi au fost identificate, în aproximativ 50 de situaţii, drone sau fragmente de drone pe teritoriul României, conform MApN. Numai în anul 2026 au fost înregistrate 33 de drone în apropierea frontierei, iar ca măsură de protecţie şi monitorizare a spaţiului aerian, aeronavele aflate în serviciul de poliţie aeriană au fost ridicate în 26 de situaţii. Tot în acest an au fost înregistrate 15 pătrunderi neautorizate ale unor drone în spaţiul aerian naţional şi au fost identificate, în 14 situaţii, drone sau fragmente de drone pe teritoriul României, potrivit aceleiaşi surse.