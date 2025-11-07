Marcel Ciolacu cere ieşirea USR din coaliţia de guvernare

Fostul premier Marcel Ciolacu a declarat vineri, la Congresul PSD, că Uniunea Salvaţi România (USR) ar trebui să părăsească actuala coaliţie de guvernare, potrivit Antena 3.

„Din punctul meu de vedere, USR trebuie să plece din Coaliţie”, a afirmat Ciolacu, aflat în campanie electorală pentru preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău, unde are ca adversar un candidat susţinut de PNL şi USR.

Marcel Ciolacu a demisionat anterior din funcţiile de premier şi de preşedinte al PSD, după ce a pierdut alegerile prezidenţiale. În prezent, el nu mai deţine nicio poziţie de conducere în partid.

USR face parte din actuala coaliţie de guvernare alături de PSD, PNL, UDMR şi reprezentanţii minorităţilor naţionale, după alegerile prezidenţiale câştigate de Nicuşor Dan.