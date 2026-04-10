Marco Rubio mulţumeşte României pentru sprijinul în Orientul Mijlociu

Secretarul de stat american Marco Rubio a discutat, joi, cu ministrul român de Externe, Oana Ţoiu, pentru a mulţumi României că a fost „un partener adevărat, oferind un sprijin prompt şi decisiv operaţiunilor SUA menite să promoveze securitatea în Orientul Mijlociu”. Cei doi au analizat şi extinderea cooperării bilaterale în domeniile apărării, energiei, tehnologiilor emergente şi mineralelor critice, potrivit news.ro.

„Secretarul de stat Marco Rubio a purtat astăzi o discuţie cu ministrul român al Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, pentru a mulţumi României că a fost un partener adevărat, oferind un sprijin prompt şi decisiv operaţiunilor SUA menite să promoveze securitatea în Orientul Mijlociu”, a arătat purtătorul de cuvânt adjunct principal Tommy Pigott, citat de sursa menţionată.

Potrivit acestuia, secretarul de stat şi ministrul Afacerilor Externe au analizat, de asemenea, posibilităţile de extindere a cooperării bilaterale în domeniile apărării, energiei, tehnologiilor emergente şi mineralelor critice, inclusiv în ceea ce priveşte proiectele de gaze offshore şi cele nucleare civile, mai precizează news.ro.