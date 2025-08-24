Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Marea Britanie: Guvernul intenţionează să reformeze sistemul de apeluri în materie de azil

T.B.
Internaţional / 24 august, 15:49

Marea Britanie: Guvernul intenţionează să reformeze sistemul de apeluri în materie de azil

Guvernul britanic intenţionează să reformeze sistemul de apeluri în materie de azil, în încercarea de a reduce numărul migranţilor care stau în hoteluri în aşteptarea unei decizii, relatează BBC.

Va fi înfiinţat un nou organism independent, format din judecători independenţi, cu scopul de a soluţiona cazurile mai rapid.

Ministrul de interne Yvette Cooper a declarat că ia măsuri concrete pentru a pune capăt întârzierilor inacceptabile, conform sursei.

Guvernul se află sub o presiune din ce în ce mai mare pentru a reduce dependenţa de hotelurile pentru solicitanţii de azil, iar demonstraţiile organizate sâmbătă în toată Marea Britanie sunt cele mai recente dintr-o serie de proteste faţă de acestei politici, relatează sursa citată.

Miniştrii s-au angajat să pună capăt utilizării hotelurilor în acest legislativ, dar 32.000 de solicitanţi de azil sunt încă cazaţi în acestea.

Cooper a afirmat că, deşi deciziile iniţiale privind cererile de azil au fost accelerate, au existat „întârzieri inacceptabile” atunci când persoanele respinse au decis să facă apel.

În prezent, durează în medie puţin peste un an pentru ca un apel să fie audiat, iar 51.000 de cazuri sunt în aşteptarea unei decizii.

În acest timp, solicitanţii de azil respinşi sunt cazaţi pe cheltuiala contribuabililor.

Prin urmare, va fi numit un nou grup de arbitri independenţi care să se ocupe de apeluri, miniştrii considerând că acesta va acţiona mai rapid decât instanţele.

Guvernul a promis că va oferi mai multe detalii despre modul în care va accelera soluţionarea cazurilor în toamnă.

Conservatorii au declarat că sistemul se află în haos, în timp ce Reform UK a pledat pentru deportarea în masă a celor care sosesc pe căi ilegale sau nereglementate.

Săptămâna trecută s-a înregistrat o frustrare crescândă cu privire la locul în care sunt cazaţi solicitanţii de azil.

Sâmbătă, manifestanţii s-au adunat în diferite părţi ale Angliei, inclusiv Bristol, Liverpool şi Londra, precum şi în Mold, în Ţara Galilor, Perth, în Scoţia, şi comitatul Antrim, în Irlanda de Nord.

Poliţia a intervenit pentru a menţine grupurile opuse separate în multe locuri în care activiştii anti-rasism au organizat contra-manifestaţii.

O femeie de 37 de ani a fost arestată sub suspiciunea de agresiune asupra unui lucrător de urgenţă în Bristol, iar în Liverpool au fost efectuate 11 arestări.

Epping a fost un punct focal pentru protestatari încă din iulie, mii de oameni manifestând în faţa hotelului Bell după ce un solicitant de azil rezident a fost acuzat de agresiune sexuală asupra unei fete de 14 ani din oraş.

Marţi, Înalta Curte a acordat consiliului local o ordonanţă temporară pentru a împiedica solicitanţii de azil să fie cazaţi la hotelul Bell, după ce hotelul a încălcat regulile locale de urbanism prin schimbarea destinaţiei sale, ceea ce a dus la evenimente care reprezentau un risc pentru siguranţa publică.

Cei care locuiesc în prezent în hotel trebuie să se mute până la ora 16:00, pe 12 septembrie.

Guvernul intenţionează să facă apel împotriva hotărârii Curţii Supreme.

Cooper a declarat că guvernul se angajează să închidă toate hotelurile pentru solicitanţii de azil, dar că acest lucru trebuie să se întâmple „într-un mod corespunzător”.

Se pare că o serie de alte consilii locale iau în considerare posibilitatea de a intenta acţiuni în justiţie în urma acestei hotărâri, printre care şi consiliul local din Hillingdon, controlat de Partidul Conservator, care găzduieşte în prezent 2.238 de solicitanţi de azil.

Liderul conservator Kemi Badenoch a publicat o scrisoare deschisă în care îi îndeamnă pe liderii consiliilor conservatoare „să ia aceleaşi măsuri dacă avizul juridic le susţine”, în timp ce Nigel Farage, de la Reform UK, a scris în Telegraph cătoate consiliile controlate de partidul său vor face „tot ce le stă în putinţă” pentru a urma exemplul Epping.

Conform cifrelor publicate de Ministerul de Interne la începutul acestei săptămâni, 131 din cele peste 300 de autorităţi locale din Marea Britanie găzduiesc în prezent solicitanţi de azil în „cazare de urgenţă”, alcătuită în principal din hoteluri.

Dintre aceste 131 de zone, 74 sunt conduse integral sau parţial de Partidul Laburist, 30 de Partidul Liberal Democrat, 19 de Partidul Conservator, nouă de Partidul Verde şi una de Reform UK.

adb