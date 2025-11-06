Marek Noetzel va prelua conducerea NEPI Rockcastle în aprilie 2026

NEPI Rockcastle, al treilea cel mai mare proprietar de centre comerciale listat la bursă din Europa, cu un portofoliu evaluat la peste 8 miliarde de euro, a anunţat numirea lui Marek Noetzel în funcţia de director general (CEO), începând cu 1 aprilie 2026, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.

Actualul CEO, Rudiger Dany, va încheia un mandat de patru ani în care compania a înregistrat o creştere semnificativă prin achiziţii strategice şi consolidarea poziţiei financiare. Venitul distribuibil per acţiune a crescut cu 75%, de la 34,42 eurocenţi la începutul mandatului său, la 60,17 eurocenţi în 2024.

Marek Noetzel, în prezent COO al NEPI Rockcastle, coordonează activitatea operaţională a celor 60 de proprietăţi din opt ţări din Europa Centrală şi de Est. El s-a alăturat grupului în 2016, punând bazele biroului din Polonia, şi a fost unul dintre arhitecţii fuziunii dintre Rockcastle Global Real Estate şi NEPI, care a reunit portofolii din România, Polonia, Cehia, Slovacia şi Serbia.

Anterior, Noetzel a ocupat poziţii de conducere în cadrul Cushman & Wakefield, unde a fost responsabil de segmentul de retail pentru Polonia. În calitate de COO, el a contribuit la implementarea unui program de investiţii de peste 1 miliard de euro în achiziţii strategice, dezvoltări şi administrarea activă a proprietăţilor, program care a generat venituri operaţionale record în 2024.

„În urma unui proces riguros de selecţie la nivel internaţional, Consiliul de Administraţie al NEPI Rockcastle a decis că Marek Noetzel este cel mai potrivit pentru a conduce compania în următoarea etapă de creştere. El a demonstrat cunoştinţe excepţionale ale operaţiunilor companiei şi o capacitate remarcabilă de a asigura continuitatea unei conduceri inovatoare”, a declarat George Aase, preşedintele Consiliului de Administraţie al NEPI Rockcastle.

La rândul său, Rudiger Dany a subliniat importanţa promovării din interiorul organizaţiei: „Sunt extrem de mândru că Board-ul NEPI Rockcastle a ales un candidat din interiorul grupului pentru poziţia de CEO. Această numire reflectă cultura noastră axată pe dezvoltarea leadershipului şi pe recompensarea spiritului antreprenorial.”