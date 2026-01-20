Maria Kochetkova, prezentă la Gala Bucharest International Ballet dedicată lui Constantin Brâncuşi

Una dintre cele mai apreciate balerine ale scenei internaţionale contemporane, Maria Kochetkova, va evolua pentru prima dată în ţara noastră, în cadrul Bucharest International Ballet Gala, eveniment care va avea loc pe 5 martie 2026, de la ora 19:30, la Sala Palatului, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Conform sursei citate, anul 2026 marchează un moment de referinţă în cultura românească şi universală: celebrarea a 150 de ani de la naşterea lui Constantin Brâncuşi, titanul sculpturii moderne şi creator al unor forme esenţializate care au redefinit arta contemporană. Pentru a onora moştenirea sa profundă, Bucharest International Ballet Gala este singurul eveniment de balet excepţional, în care dansul devine limbajul prin care operele şi viziunea lui Brâncuşi sunt reinterpretate scenic, a informat sursa citată.

Artist independent cu o carieră internaţională impresionantă, Maria Kochetkova a fost prim-balerină a prestigioasei companii San Francisco Ballet, fiind recunoscută pentru eleganţa sa distinctivă, rafinamentul interpretativ şi capacitatea de a îmbina rigoarea baletului clasic cu expresia contemporană, a relatat sursa menţionată. Aplauzele primite pe marile scene ale lumii au consacrat-o drept una dintre cele mai influente figuri ale baletului actual, reiese din comunicat.

Apariţia sa la Bucureşti reprezintă un moment de referinţă pentru publicul român, cu atât mai important cu cât această prezenţă are loc în premieră absolută într-un context artistic de excepţie. Maria Kochetkova este invitată la ediţia aniversară a galei, dedicată împlinirii a 150 de ani de la naşterea lui Constantin Brâncuşi, eveniment care explorează, prin limbajul dansului şi al artei actorului, universul sculptural şi filosofic al marelui artist, conform comunicatului de presă.

Alături de Maria Kochetkova, pe scena Sălii Palatului va urca şi Daniil Simkin, artist independent şi fost prim-balerin al American Ballet Theatre, unul dintre cei mai spectaculoşi şi apreciaţi dansatori ai generaţiei sale, potrivit sursei citate. Prezenţa sa completează o distribuţie internaţională de excepţie şi confirmă nivelul artistic al galei, a amintit comunicatul.

Bucharest International Ballet Gala este realizată în colaborare cu coregrafi şi directori artistici din Europa şi Statele Unite, care au conceput special pentru această gală momente coregrafice inspirate de lucrările lui Constantin Brâncuşi - „Pasărea în văzduh”, „Coloana fără sfârşit”, „Măiastra” sau „Sărutul”, a transmis comunicatul de presă. Fiecare secvenţă a spectacolului urmăreşte să traducă în mişcare esenţele filosofice ale operei brâncuşiene: puritatea formei, căutarea absolutului, transcendenţa şi ritmul interior, conform sursei citate.

Pe lângă invitaţii internaţionali, gala va beneficia de participarea unor solişti români consacraţi, membri ai marilor companii europene, precum şi a unor tineri dansatori remarcabili, premiaţi în competiţii internaţionale, conform sursei relatate. Prezenţa lor subliniază continuitatea şi potenţialul şcolii româneşti de balet, aflată într-o perioadă de vizibilitate crescândă în circuitul cultural global, a transmis comunicatul.

Marius Bodochi, unul dintre cei mai respectaţi actori ai scenei româneşti, va oferi de asemenea o prezenţă narativă unică, dând glas conceptelor, emoţiilor şi filozofiei brâncuşiene, conform sursei menţionate.

Pentru prima dată în cadrul galei, scenografia va integra un concept multimedia imersiv, cu proiecţii video, lumină arhitecturală şi design sonor contemporan, a relatat sursa amintită. Acestea vor crea o atmosferă vizuală ce reinterpretează spaţiile şi simbolistica universului brâncuşian, oferind publicului o experienţă teatral-coregrafică unică, reiese din comunicat.

Bucharest International Ballet Gala propune un spectacol interdisciplinar, în care baletul şi intervenţia actoricească se întâlnesc într-o construcţie scenică inspirată de temele esenţiale ale creaţiei brâncuşiene: zborul, verticalitatea, esenţa şi lumina, potrivit sursei citate. Reunirea unor artişti de asemenea calibru într-o singură seară, la Bucureşti, plasează evenimentul printre cele mai importante manifestări culturale ale anului 2026 din România, a relatat comunicatul de presă.

Bucharest International Ballet Gala îşi consolidează statutul de platformă culturală de anvergură, capabilă să atragă nume de prim rang ale baletului mondial şi să genereze un dialog artistic internaţional, a transmis sursa citată. Evenimentul contribuie la promovarea culturii româneşti pe marile scene ale lumii, fiind parte a unui proiect mai amplu de repoziţionare a Bucureştiului pe harta festivalurilor internaţionale de dans, conform sursei amintite.

Biletele sunt disponibile online pe iabilet.ro şi Ticketstore.ro, precum şi la Casa de Bilete a Sălii Palatului - fizic şi online.

Parteneri media: Ziarul Bursa, Revista Elle, Unica.ro, Libertatea, e-femeia.ro.