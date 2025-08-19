Marian Godină depune plângere penală împotriva deputatului AUR Dan Tanasă pentru incitare la discriminare

Poliţistul Marian Godină a anunţat că a depus o plângere penală împotriva deputatului AUR Dan Tanasă, pe motiv că acesta a publicat pe Facebook un mesaj prin care „incită la discriminarea muncitorilor din Asia şi Africa”, transmite News.ro.

Într-o postare pe propria pagină de Facebook, Godină a precizat că îl acuză pe Tanasă de săvârşirea infracţiunii de incitare la violenţă, ură sau discriminare, prevăzută de articolul 369 din Codul Penal. Ca probe, poliţistul a depus capturi de ecran cu mesajul postat pe reţeaua socială.

Textul scris de deputatul AUR îndemna: „Refuzaţi comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajaţi importul de muncitori necalificaţi din Asia şi Africa. Treziţi-vă!!!”.

Mesajul a generat mii de reacţii şi comentarii online. În aceeaşi postare, Tanasă a susţinut că „Vestul se scufundă sub valul islamist” şi că nu doreşte ca „România să urmeze acelaşi drum”.