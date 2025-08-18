Marile demonstraţii din Israel pentru eliberarea ostaticilor Hamas, criticate de Netanyahu

Mii de israelieni şi-au exprimat duminică solidaritatea faţă de ostaticii ţinuţi captivi de Hamas şi alţi militanţi în Fâşia Gaza, cu greve şi proteste în întreaga ţară, criticate de prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu şi de alţi politicieni, relatează dpa, de la care precizăm următoarele.

Protestatarii au blocat drumuri principale, inclusiv o autostradă din Tel Aviv, fluturând steaguri israeliene şi bannere galbene pentru a simboliza sprijinul faţă de ostatici. Potrivit poliţiei, peste 200.000 de persoane au participat doar în Tel Aviv.

Manifestanţii au cerut încetarea războiului din Gaza şi eliberarea imediată a ostaticilor. Preşedintele Isaac Herzog a vizitat Piaţa Ostaticilor din Tel Aviv, îndemnând comunitatea internaţională să exercite presiuni asupra Hamas: „Vreau să transmit lumii: Stop ipocrizia!”.

Guvernul a reacţionat dur. Netanyahu a avertizat că apelurile la oprirea războiului „întăresc Hamas” şi riscă repetarea atacurilor de tipul celui din 7 octombrie, iar ministrul de finanţe Bezalel Smotrich a descris protestele drept o „campanie dăunătoare care face jocurile Hamas”.

Susţinătorii ostaticilor cer ca armata să renunţe la ofensiva asupra oraşului Gaza şi a altor zone, temându-se că viaţa celor aproximativ 20 de prizonieri rămaşi ar fi pusă în pericol. Foşti ostatici eliberaţi în primăvară au afişat bannere cu mesajul „Aduceţi-i acasă acum!”.

Grevele au fost susţinute de numeroase afaceri şi autorităţi locale, iar teatrele mari din Tel Aviv şi-au suspendat spectacolele. Federaţia sindicală Histadrut nu a participat oficial, dar a declarat că înţelege acţiunile.

La Ierusalim, poliţia a dispersat protestatarii cu tunuri cu apă, iar peste 30 de persoane au fost arestate în întreaga ţară. Actriţa israeliană Gal Gadot a venit la Tel Aviv, unde s-a întâlnit cu familiile ostaticilor, oferindu-le sprijin şi consolare.