Marine Le Pen: „Reacţia Comisiei Europene ar trebui să îi îngrijoreze pe unguri”

Un mesaj în apărarea fostului premier ungar şi critic la adresa Comisiei Europene a fost publicat pe platforma X de Marine Le Pen.

În postare, aceasta afirmă că, „în pofida acuzaţiilor groteşti de «dictatură» formulate de-a lungul anilor” la adresa guvernului condus de Viktor Orban, „Ungaria democratică a optat pentru alternanţa la putere”, potrivit mesajului publicat.

Marine Le Pen susţine totodată că această alternanţă „a fost acceptată cu mare eleganţă de către Viktor Orban”, despre care afirmă că „timp de şaisprezece ani a apărat, cu curaj şi determinare, libertatea şi suveranitatea Ungariei”, conform postării.

Mesajul include şi critici la adresa Comisiei Europene. Astfel, „satisfacţia exprimată de Comisia Europeană”, instituţie despre care se afirmă că „nu a încetat să îşi depăşească prerogativele şi competenţele în detrimentul puterii popoarelor”, este prezentată într-o lumină negativă, potrivit aceleiaşi surse.

În acest context, politiciana franceză consideră că această reacţie „ar trebui să îi îngrijoreze pe unguri în ceea ce priveşte menţinerea libertăţii apărate cu atâta determinare de-a lungul anilor”, conform sursei citate.