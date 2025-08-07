Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Marius Budăi: România pierde 11,8 miliarde de euro anual ca urmare a menţinerii cotei unice de impozitare

I.S.
Politică / 7 august, 15:01

Marius Budăi: România pierde 11,8 miliarde de euro anual ca urmare a menţinerii cotei unice de impozitare

Fostul ministru al Muncii şi deputatul PSD Marius Budăi avertizează că România pierde anual 11,8 miliarde de euro din cauza menţinerii cotei unice de impozitare, potrivit unei postări pe pagina de Facebook a oficialului.

El susţine necesitatea introducerii impozitării progresive, prin care veniturile să fie taxate în funcţie de nivelul lor.

„România este una dintre puţinele ţări din Uniunea Europeană care încă aplică o cotă unică de 10% asupra veniturilor personale, indiferent dacă este vorba despre un angajat cu salariul minim sau despre cineva care câştigă de 20 de ori mai mult. O reformă fiscală bazată pe o impozitare progresivă în trei trepte (6%, 12% şi 18%) ar însemna taxe foarte mici sau zero pentru veniturile mici, o taxare moderată pentru clasa de mijloc şi o contribuţie mai mare din partea veniturilor ridicate”

Potrivit acestuia, simulările oficiale arată că o astfel de reformă ar putea aduce la buget 11,8 miliarde de euro în plus, reprezentând o creştere de 25% a veniturilor din impozitul pe venit. De asemenea, inegalităţile sociale s-ar reduce: cei mai săraci 10% ar beneficia de venituri puţin mai mari, iar cei cu venituri mari ar contribui mai echitabil, făcând sistemul fiscal mai just, eficient şi uman.

„Impozitarea progresivă nu este o pedeapsă pentru succes, ci o expresie a responsabilităţii şi solidarităţii. Sistemul actual favorizează, în unele cazuri, veniturile din capital, care sunt slab impozitate, în timp ce salariile - inclusiv ale medicilor, profesorilor sau inginerilor - sunt taxate sever. O impozitare progresivă poate corecta aceste dezechilibre şi sprijini exact pe cei care muncesc şi adaugă valoare economiei. Ţări dezvoltate precum Germania, Franţa sau Olanda aplică de ani buni astfel de sisteme, cu rezultate clare în reducerea inegalităţilor şi în dezvoltarea serviciilor publice. Dacă ne dorim educaţie, sănătate, infrastructură şi siguranţă socială, avem nevoie de un stat funcţional, iar pentru aceasta este necesar un sistem fiscal corect”, a încheiat Budăi.

